Аукціони на ринку землі принесли майже 8 млрд грн за чотири роки

Аукціони на ринку землі принесли майже 8 млрд грн за чотири роки

Станом на 10 листопада сукупна вартість угод за результатами земельних аукціонів в державній електронній системі Прозорро. Продажі становить майже 8 млрд грн.

Це ціна, встановлена на торгах за продаж ділянок та щорічну оренду землі в період з 2021 року. Три з чотирьох земельних аукціонів стосувалися земель сільськогосподарського призначення.

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.

Зокрема, в системі оголосили торги майже 3 тис. організаторів:

громади,

державний проєкт Земельний банк,

приватні виконавці,

приватні землевласники.

Відтак, за чотири роки торгів через Прозорро. Продажі вони реалізували понад 30 тис. ділянок: оренда, продаж приватних сільгоспділянок, землі іншого призначення та реалізація арештованих земель.

Продаж державних та комунальних сільгоспземель відповідно до законодавства й надалі залишається забороненим.

Рейтинг організаторів за доходом

Лідером за доходом від реалізації с/г земель є Земельний банк. За підсумками майже тисячі торгів переможці щорічно будуть сплачувати майже 1,1 млрд грн до бюджетів різних рівнів.

До трійки організаторів-лідерів за кількістю залучених коштів також входять Окнянська громада на Одещині з результатом майже 30,2 млн грн на рік за результатами 146 аукціонів та Буринська громада на Сумщині — майже 15,9 млн грн щорічно приносить оренда 294 с/г ділянок.

Найдорожчою с/г ділянкою, реалізованою через систему, є ділянка Зембанку площею майже 4000 га у Кіровоградській області: переможець щорічно сплачуватиме за неї понад 65,5 млн грн.

Серед ділянок іншого призначення найбільше коштів залучила Мурованська громада на Львівщині. Вона продала 50 га землі промисловості, транспорту, енергетики за 102,7 млн грн.

