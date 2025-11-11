0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Резиденти Дія. City сплатили вже 55 млрд грн податків

Казна та Політика
67
Резиденти Дія. City сплатили вже 55 млрд грн податків
Резиденти Дія. City сплатили вже 55 млрд грн податків
Станом на листопад 2025 року Дія. City налічує 3 000 резидентів, серед яких понад 400 — defense tech-компанії. За весь час резиденти сплатили близько 55 млрд грн податків.
Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Він нагадав, що Дія. City було запущено за два тижні до початку повномасштабного вторгнення. Цей податковий та правовий простір дозволив технологічному бізнесу та інноваційним стартапам розвиватися навіть у воєнний час і підтримувати стійкість української економіки.
«Зараз у Дія. City вже 3 000 резидентів, з них понад 400 — defense tech-компанії. Це люди й технології, які сьогодні працюють на оборонку та створюють інновації для сучасної технологічної війни», — зазначив Федоров.
За його словами, за весь час резиденти сплатили близько 55 млрд грн податків, і цей показник зростає щоквартально.

Переваги для резидентів Дія. City

Дія. City забезпечує своїм резидентам:
  • сприятливі податкові умови;
  • гнучкі форми співпраці з фахівцями;
  • інструменти для залучення венчурного інвестування;
  • гарантії захисту інтелектуальної власності.
Нагадаємо, раніше народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявляв, що в реєстрі Дія. City зареєстровано значно менше компаній, ніж очікувалося, навіть попри те, що уряд дозволив приєднувати не лише ІТ-компанії. Частина індустрії й далі віддає перевагу схемам з ФОПами для мінімізації податків.
У серпні Кабінет Міністрів розширив перелік сфер, компанії з яких можуть стати резидентами правового та податкового режиму Дія.City. Тепер приєднатися до режиму Дія. City зможуть компанії, що працюють у таких напрямах:
  1. Цифрове моделювання будівель — технології, які застосовуються для точного планування, проєктування та управління всіма етапами будівництва.
  2. Обробка аудіовізуальних творів — діяльність у сфері поствиробництва контенту, комп’ютерної графіки, анімації, спецефектів та створення фонограм.
🔎 Весь ринок інвестицій України — в одному каталозі. Порівнюйте та обирайте проєкти на InvestMarket від «Мінфін».
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems