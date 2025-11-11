Резиденти Дія. City сплатили вже 55 млрд грн податків Вчора 15:33 — Казна та Політика

Резиденти Дія. City сплатили вже 55 млрд грн податків

Станом на листопад 2025 року Дія. City налічує 3 000 резидентів, серед яких понад 400 — defense tech-компанії. За весь час резиденти сплатили близько 55 млрд грн податків.

Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він нагадав, що Дія. City було запущено за два тижні до початку повномасштабного вторгнення. Цей податковий та правовий простір дозволив технологічному бізнесу та інноваційним стартапам розвиватися навіть у воєнний час і підтримувати стійкість української економіки.

«Зараз у Дія. City вже 3 000 резидентів, з них понад 400 — defense tech-компанії. Це люди й технології, які сьогодні працюють на оборонку та створюють інновації для сучасної технологічної війни», — зазначив Федоров.

За його словами, за весь час резиденти сплатили близько 55 млрд грн податків, і цей показник зростає щоквартально.

Переваги для резидентів Дія. City

Дія. City забезпечує своїм резидентам:

сприятливі податкові умови;

гнучкі форми співпраці з фахівцями;

інструменти для залучення венчурного інвестування;

гарантії захисту інтелектуальної власності.



Нагадаємо, раніше народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявляв , що в реєстрі Дія. City зареєстровано значно менше компаній, ніж очікувалося, навіть попри те, що уряд дозволив приєднувати не лише ІТ-компанії. Частина індустрії й далі віддає перевагу схемам з ФОПами для мінімізації податків.

У серпні Кабінет Міністрів розширив перелік сфер, компанії з яких можуть стати резидентами правового та податкового режиму Дія.City. Тепер приєднатися до режиму Дія. City зможуть компанії, що працюють у таких напрямах:

Цифрове моделювання будівель — технології, які застосовуються для точного планування, проєктування та управління всіма етапами будівництва. Обробка аудіовізуальних творів — діяльність у сфері поствиробництва контенту, комп’ютерної графіки, анімації, спецефектів та створення фонограм.

🔎 Весь ринок інвестицій України — в одному каталозі. Порівнюйте та обирайте проєкти на InvestMarket від «Мінфін»

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.