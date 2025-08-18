Попри податкові пільги, Дія. City не охопила навіть половину галузі — нардеп Сьогодні 16:37 — Казна та Політика

Попри податкові пільги, Дія. City не охопила навіть половину галузі — нардеп

Станом на 1 серпня 2025 року у реєстрі Дія. City зареєстровано 2 210 компаній. Це значно менше, ніж очікувалося, навіть попри те, що уряд дозволив приєднувати не лише ІТ-компанії. Частина індустрії й далі віддає перевагу схемам з ФОПами для мінімізації податків.

Про це повідомив народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.

Із резидентів Дія. City 870 компаній обрали податок на виведений капітал (ПнВК), що становить 39,4%. Цей показник скорочується, за січень-серпень 2025 року частка знизилася ще на 8 в.п.

Упродовж січня-липня 2025 року резиденти Дія. City сплатили до бюджету 16,3 млрд грн (без ЄСВ), із них 8,1 млрд грн забезпечили платники ПнВК. Це на 7,5 млрд грн більше, ніж у 2024 році.

Структура надходжень:

податок на прибуток — 2,3 млрд грн, у т.ч. по платниках ПнВК — 0,6 млрд (+0,5 млрд до 2024 р.);

ПДВ — 5,6 млрд грн, у т.ч. ПнВК — 3,0 млрд (+2,0 млрд до 2024 р.);

ПДФО та військовий збір — 8,4 млрд грн, у т.ч. ПнВК — 4,5 млрд (+5,0 млрд до 2024 р.).

Відшкодування ПДВ для резидентів Дія. City становило 0,8 млрд грн (+0,6 млрд до 2024 р.), з них 0,5 млрд грн отримали платники ПнВК.

Таким чином, Гетманцев зробив кілька висновків. По-перше, податкові надходження від резидентів Дія. City у 2025 році зросли, особливо за рахунок ПДФО, військового збору та ПДВ. По-друге, попри унікальні умови, режим не охопив навіть половину галузі, яка досі працює через ФОП.

Нагадаємо, раніше перший віцепремʼєр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомляв , що з а січень-червень резиденти «Дія.City» сплатили майже 16 млрд гривень податків. Це майже дорівнює рівню всього 2024 року, коли податкові надходження становили 18 млрд гривень.

За словами Федорова, сума сплачених податків за перше півріччя є рекордною, а кошти підуть на армію, економіку й відновлення України. Наразі резидентами «Дія.City» є 2 тис. компаній. Серед них як українські бізнеси, так і міжнародні гіганти.

Кабінет Міністрів розширив перелік сфер, компанії з яких можуть стати резидентами правового та податкового режиму Дія.City. Тепер приєднатися до режиму Дія. City зможуть компанії, що працюють у таких напрямах:

Цифрове моделювання будівель — технології, які застосовуються для точного планування, проєктування та управління всіма етапами будівництва. Обробка аудіовізуальних творів — діяльність у сфері поствиробництва контенту, комп’ютерної графіки, анімації, спецефектів та створення фонограм.

