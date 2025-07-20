Резиденти «Дія.City» сплатили рекордну суму податків за пів року — Finance.ua

Резиденти «Дія.City» сплатили рекордну суму податків за пів року Сьогодні 10:19 — Казна та Політика

Резиденти «Дія.City» сплатили рекордну суму податків за пів року

За січень-червень Резиденти «Дія.City» сплатили майже 16 млрд гривень податків. Це майже дорівнює рівню всього 2024 року, коли податкові надходження становили 18 млрд гривень.

Про це повідомив перший віцепремʼєр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Скільки резидентів у «Дія.City»

За словами Федорова, сума сплачених податків за перше півріччя є рекордною, а кошти підуть на армію, економіку й відновлення України.

Наразі резидентами «Дія.City» є 2 тис. компаній. Серед них як українські бізнеси, так і міжнародні гіганти.

«Ми запускали Дія. City, щоб дати українському технологічному бізнесу прозорі, чесні й вигідні умови роботи. Результат — людський капітал, продукти та фінансовий потенціал, які розвивають Україну тут і зараз», — йдеться у повідомленні Федорова.

Нагадаємо, Мінцифри розширює рамки спеціального правового режиму «Дія.City». У 2025 році резиденти отримають нові можливості для розвитку бізнесу: від оборонних R&D до BIM-технологій і створення аудіовізуального контенту.

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