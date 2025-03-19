Як «Дія.City» вплинула на валютні надходження в економіку України у 2024 році — Finance.ua

Як «Дія.City» вплинула на валютні надходження в економіку України у 2024 році Сьогодні 13:10 — Казна та Політика

Як «Дія.City» вплинула на валютні надходження в економіку України у 2024 році

Згідно з даними про зовнішню торгівлю, експорт комп’ютерних послуг за 2024 рік становив $6,4 млрд.

Про це Національний банку повідомив у відповідь на інформаційний запит The Page.

Нацбанк України повідомив, що не має деяких даних про валютні надходження в економіку України, зокрема від резидентів «Дія.City». Це пов’язано з тим, що статистична звітність банків не містить окремого параметра щодо надходжень в Україну коштів в іноземній валюті, пов’язаних із резидентами «Дія.City».

Однак, за даними про зовнішню торгівлю, експорт комп’ютерних послуг за 2024 рік становив $6,4 млрд. Цей показник охоплює діяльність компаній-резидентів «Дія.City», хоча не виділяє їх окремо.

Нагадаємо, що спеціальний правовий режим «Дія.City» запроваджений для стимулювання розвитку IT-індустрії в Україні. Він передбачає спеціальні податкові умови, гнучке регулювання трудових відносин та можливості залучення інвестицій.

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