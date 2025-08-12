До «Дія.City» тепер можуть приєднатися компанії з цифрового моделювання будівель та обробки аудіовізуальних творів — Finance.ua

До «Дія.City» тепер можуть приєднатися компанії з цифрового моделювання будівель та обробки аудіовізуальних творів Сьогодні 14:32 — Казна та Політика

До «Дія.City» тепер можуть приєднатися компанії з цифрового моделювання будівель та обробки аудіовізуальних творів

Кабінет Міністрів розширив перелік сфер, компанії з яких можуть стати резидентами правового та податкового режиму Дія.City.

Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Тепер приєднатися до режиму Дія. City зможуть компанії, що працюють у таких напрямах:

Цифрове моделювання будівель — технології, які застосовуються для точного планування, проєктування та управління всіма етапами будівництва. Обробка аудіовізуальних творів — діяльність у сфері поствиробництва контенту, комп’ютерної графіки, анімації, спецефектів та створення фонограм.

Сьогодні у Дія. City вже понад 2200 резидентів користуються пільговими податковими умовами, інструментами для залучення венчурних інвестицій та можливостями для побудови прозорої корпоративної структури.

Нагадаємо, у 2024 році та в першому та другому кварталах 2025 року IT-фахівці перерахували до держбюджету понад 61 мільярд гривень податків. У першому кварталі 2025 року айтівці сплатили понад 12 мільярдів гривень:

юридичні особи сплатили 8 мільярдів гривень;

від ФОПів бюджет отримав 4 мільярди гривень.

У червні 2025 року українські ІТ-компанії експортували послуг на 526 мільйонів доларів. Це на 3,5% менше, ніж у травні, і означає зменшення валютних надходжень на 19 мільйонів доларів. Водночас порівняно з червнем 2024 року обсяг експорту зріс на 2,7% або 14 мільйонів доларів.

