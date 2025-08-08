Cкільки податків сплатив IT-сектор у 2024−2025 роках — Finance.ua
Cкільки податків сплатив IT-сектор у 2024−2025 роках

Казна та Політика
У 2024 році та в першому та другому кварталах 2025 року IT-фахівці перерахували до держбюджету понад 61 мільярд гривень податків.
Про це повідомляє DOU з посиланням на дані Державної податкової служби.

Скільки податків заплатили у 2025 році

У першому кварталі 2025 року айтівці сплатили понад 12 мільярдів гривень:
  • юридичні особи сплатили 8 мільярдів гривень;
  • від ФОПів бюджет отримав 4 мільярди гривень.
Інфографіка: DOU
Інфографіка: DOU
У II кварталі динаміка була така ж:
  • юрособи сплатили майже 8 мільярдів гривень;
  • ФОПи — понад 4 мільярди гривень.
Інфографіка: DOU
Інфографіка: DOU
Загалом за два квартали айтівці сплатили понад 24 мільярди гривень податків.

Скільки податків заплатили у 2024 році

Сукупно юридичні та фізичні особи сплатили до держбюджету понад 37 млрд грн:
  • ФОПи заплатили 15 мільярдів гривень;
  • юрособи — 22 мільярди гривень.
З-поміж КВЕДів класу 62.0 найбільші надходження були за напрямом «Комп'ютерне програмування», а найменші в напрямі «Дiяльнiсть із керування комп’ютерним устаткованням».
Інфографіка: DOU
Інфографіка: DOU

Чому суми податків зростають

Експерти виділяють такі причини зростання податкових надходжень:
  • ставку військового збору підвищили з 1,5% до 5%, зокрема для гіг-контрактів у Дія. City;
  • військовий збір поширили на ФОПів-спрощенців третьої групи — 1% від обороту;
  • на зростання деяких податків (зокрема ПДВ) вплинула інфляція: з 12% наприкінці 2024 року до 15,9% у травні 2025-го.
«Якщо такі темпи будуть зберігатися протягом наступних місяців, то до кінця поточного року, імовірно, вдасться акумулювати приблизно у 1,5−2 рази більше податкових платежів ніж у 2024 році», — каже Тарас Маршалок з Центру аналізу публічних фінансів та публічного управління KSE.
Читайте також
Експерти додають, що податкові надходження від ІТ-сектору залежать від того, як компанії взаємодіють з державою. Бізнеси, що працюють із закордонними партнерами або беруть участь у держтендерах, частіше дотримуються прозорої податкової політики.
У KSE зазначають, що обсяг податків залежить і від валютного виторгу. Якщо курс гривні падає, компанії показують більше доходу в гривнях, а відповідно більше платять податків. У першій половині 2025 року курс євро зріс, що сприяло збільшенню надходжень.
Нагадаємо, у червні 2025 року українські ІТ-компанії експортували послуг на 526 мільйонів доларів. Це на 3,5% менше, ніж у травні, і означає зменшення валютних надходжень на 19 мільйонів доларів. Водночас порівняно з червнем 2024 року обсяг експорту зріс на 2,7% або 14 мільйонів доларів.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
За матеріалами:
Finance.ua
