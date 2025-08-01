Один з найнижчих результатів за перше півріччя: скільки приніс IT-експорт у червні — Finance.ua

Один з найнижчих результатів за перше півріччя: скільки приніс IT-експорт у червні Сьогодні 12:03 — Казна та Політика

Один з найнижчих результатів за перше півріччя: скільки приніс IT-експорт у червні

У червні 2025 року українські ІТ-компанії експортували послуг на 526 мільйонів доларів. Це на 3,5% менше, ніж у травні, і означає зменшення валютних надходжень на 19 мільйонів доларів. Водночас порівняно з червнем 2024 року обсяг експорту зріс на 2,7% або 14 мільйонів доларів.

Про це свідчать дані Національного банку України, повідомляє Львівський ІТ Кластер.

Зазначається, що в другому кварталі 2025 року (квітень-червень) ІТ-галузь принесла 1,64 мільярда доларів, що на 23 мільйони доларів більше, ніж за аналогічний період 2024 року. Це зростання на 1,4%. У порівнянні з першим кварталом поточного року експортна виручка зросла на 70 мільйонів доларів або 4,5%.

Загальний експорт усіх послуг України у першому півріччі 2025 року склав $7,62 мільярда. Це на 10,9% менше ніж в аналогічний період у 2024 році.

Сукупна експортна виручка ІТ-послуг у першому півріччі поточного року склала $3,2 мільярда. Це на 0,1% більше, ніж за аналогічний період у 2024 році, що у доларовому еквіваленті становить $3 мільйони. Частка комп’ютерних послуг в структурі експорту всіх послуг України за перші 6 місяців цього року склала 42,1%.

Основні країни-замовники

Найбільші надходження за експорт ІТ-послуг у першому півріччі 2025 року надійшли з десяти країн:

США;

Велика Британія;

Мальта;

Кіпр;

Ізраїль;

Швейцарія;

Німеччина;

Естонія;

Польща;

ОАЕ.

Загалом ці 10 країн забезпечили $2,57 мільярдів, або ж 80,1% обсягів експортної виручки за IT-послуги у першому півріччі 2025 року.

5 країн, у які найбільше підвищився обсяг експорту ІТ-послуг порівняно з аналогічним періодом 2024 року:

Фінляндія + 49,8% ($4,4 млн);

Латвія + 44,3% ($2,1 млн);

Люксембург + 35,4% ($1,9 млн);

Гонконг + 33,0% ($6,7 млн);

Кіпр + 31,1% ($54,9 млн).

5 країн, у які найбільше скоротився обсяг експорту ІТ-послуг порівняно з аналогічним періодом 2024 року:

Австрія — 44,0% ($10 млн);

Грузія — 29,9% ($1,5 млн);

Швеція — 18,9% ($6,5 млн);

Австралія — 18,2% ($1,7 млн);

Казахстан — 18,1% ($1,3 млн).

Як розповіла керівниця департаменту досліджень Львівського ІТ Кластера Ярина Возняк, в умовах обмежених бюджетів розуміння ринку винагород стає критично важливим для формування ефективних бюджетних політик. За даними щопіврічного звіту IT Research: Salary Report, загальна медіана ставок за останні 6 місяців повернулася до рівня 2023 року й склала $2 724. Це може свідчити про поступове, хоча й обережне, відновлення у винагородах.

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Нагадаємо, за даними YouControl. Market, перша половина 2025 року для ІТ-ФОПів в Україні ознаменувалася різким стрибком кількості закритих бізнесів. За перші три місяці 2025 року свою діяльність припинили 16,7 тис. ІТ-ФОПів.

Попри складний початок року, у січні-червні 2025 року в Україні зареєстровано 18,5 тис. нових ІТ-ФОПів — це лише на 4,8% менше, ніж у першому півріччі 2024-го. Тобто ІТ-сектор все ще залишається привабливим для спеціалістів — через високі доходи, можливість дистанційної роботи та вихід на глобальні ринки.

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