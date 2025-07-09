Ринок ІТ-вакансій: яких спеціалістів найчастіше шукають та скільки платять — Finance.ua

Ринок ІТ-вакансій: яких спеціалістів найчастіше шукають та скільки платять Сьогодні 15:02 — Особисті фінанси

Ринок ІТ-вакансій: яких спеціалістів найчастіше шукають та скільки платять

У другому кварталі 2025 року середня кількість вакансій на Djinni зросла до 8150. Це найвищий показник за останні півтора року. У червні, у будні дні, їхня кількість доходила до 9000.

Про це свідчить квартальний звіт Djinni.

У першому кварталі було 7700 вакансій, а рік тому — 7200. Тобто за рік кількість пропозицій зросла на 13%.

Протягом 2024 року кількість кандидатів у пошуку зменшувалась із 90 тисяч у січні до 79 тисяч у грудні.

У 2025 році ситуація почала поступово змінюватися. Так, у другому кварталі кандидатів стало на 2% більше, ніж на початку року (83 600). Проте це все ще менше, ніж торік.

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В другому кварталі 2025 на Djinni опублікували майже 27 тисяч вакансій — лише на півтора відсотки більше, ніж попереднього кварталу, але майже на 10% більше, ніж рік тому.

Вакансій для кандидатів без досвіду опублікували на 8% більше, ніж минулого кварталу, тоді як вакансій для senior кандидатів — навпаки на 6% менше. Кількість кандидатів з досвідом 5+років в пошуку навпаки зростає, хоч і скромнішими темпами. Зараз їх на 30% більше, ніж два роки тому.

На яких спеціалістів найбільший попит

Порівняно з минулим кварталом, найбільше зросла кількість вакансій для ейчарів та рекрутерів, а також для девопсів і дата спеціалістів. Для розробників, навпаки, знизилась.

Маркетинг залишається найбільшою категорією за кількістю вакансій: майже 16% опублікованих позицій стосуються маркетингу. Категорія Fullstack продовжує зростати і цього кварталу піднялась на друге місце (5.2%), дещо потіснивши сейлзів (5.16%).

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Фронтенд залишається на четвертому місці, але частка його дешо зменшилась (4.4% проти 4.6% минулого кварталу). Останні кілька місяців знижується частка вакансій QA Automation.

Дизайнерів без досвіду в онлайні зараз більше, ніж тестувальників. Далі йде Python, але їх кількість теж знизилась. А от дата-аналітики вперше увійшли в топ-5, Зараз їх в пошуку вдвічі більше, ніж в 2023. Хоча це все ще втричі менше, ніж фронтендерів.

Медіанні зарплати

У другому кварталі половину кандидатів із досвідом 7+ років наймали на $4500.

Медіанна зарплата для досвіду 5−6 років — $4000 (зростає другий квартал поспіль), 3−4 роки — $2500. Кандидати з досвідом два роки очікують $1300 (раніше було $1200, а до цього — $1500).

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Різниця між роком досвіду чи його відсутністю в зарплатних очікуваннях майже не відчувається — це $500−600 доларів чистими на місяць.

Щодо інших категорій, помітне зростання у зарплатах аналітичних спеціальностей middle рівня: медіанна зарплата в них зараз $3000, минулого року була 2400. Також майже на всіх рівнях зросли зарплати менеджерів, а у маркетологів, навпаки, знизились.

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