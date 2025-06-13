Яка ситуація з бронюванням в ІТ — досвід компаній Сьогодні 17:03 — Особисті фінанси

Яка ситуація з бронюванням в ІТ — досвід компаній, www.freepik.com

В Україні вже понад пів року діє оновлена система бронювання військовозобов’язаних. Згідно з новими правилами, компанії можуть бронювати більше працівників, якщо серед їхніх співробітників є мобілізовані після 18 травня 2024 року.

Журналісти DOU поспілкувались з великими українськими ІТ-компаніями про те, як це вплинуло на процес бронювання, скільки фахівців мають бронь і скільки вже служать у війську.

Що змінилося в правилах бронювання

28 лютого 2025 року Кабмін вніс зміни до порядку бронювання. Тепер при визначенні квоти враховується не лише кількість військовозобов’язаних, а й ті, хто вже мобілізований після 18 травня 2024 року. Це дозволяє збільшити число фахівців, яких можна забронювати.

Хоча постанова набула чинності 5 березня, за даними Мінцифри, ця опція стала доступною лише наприкінці травня . Водночас сама квота для критично важливих підприємств залишилася незмінною — 50%.

Раніше, якщо в компанії було 80 військовозобов’язаних, можна було забронювати не більше як 40. Тепер, якщо 20 з них мобілізувалися після 18 травня, загальна кількість для розрахунку зростає до 100. Це означає, що забронювати можна 50.

Якщо мобілізовані не враховані автоматично, компанії слід звернутись до ТЦК та СП. Крім того, працівника можна забронювати лише в одній компанії.

Що кажуть ІТ-компанії

EPAM. В компанії понад 9500 працівників. Точну кількість заброньованих не називають, але зазначають, що їх стало більше в межах 50% квоти. 500 працівників служать, 80 — демобілізувалися, 60 з них уже повернулися до роботи.

Maklai Із 150 фахівців бронювання мають 19. Один працівник зараз у війську, ще один ветеран. Компанія відзначає, що процес подання через «Дію» став зручнішим: тепер не відхиляють всю заявку через одного працівника.

SoftServe. Компанія не назвала точну кількість заброньованих, але зазначила, що їх кілька сотень з 7200 працівників. 403 фахівці зараз служать, 129 із них мобілізовані протягом останнього року. Ще 60 вже повернулись.

Intellias. У компанії працює 2200 людей, з них 25% мають бронь. Лише за останній тиждень забронювали 6 фахівців. Зараз у війську 97 людей, 12 з них мобілізовані менш ніж рік тому.

Sombra. У команді 300 фахівців. Подали заявки на бронювання двох працівників і планують ще кількох. Загалом заброньовані 30 людей. 11 працівників служать, з них 6 протягом останнього року. Компанія вказує на технічні проблеми із системою бронювання і додає, що не всі співробітники охоче встановлюють застосунок «Резерв+».

Ciklum. Із 2000 працівників бронювання мають 39. У війську — 99, 40 з них мобілізувалися менш ніж рік тому. Компанія не очікує значних змін найближчим часом.

Sigma Software. Бронювання мають 95 працівників, четверо з них нові за останній тиждень. У війську 46 осіб. Компанія не відчула суттєвих змін у процесі.

Нагадаємо, чоловіки віком від 18 до 60 років, які мають бронювання від мобілізації, можуть виїжджати з України не лише у службове відрядження, а й у відпустку. Якщо структура, в якій працює заброньована особа, подала до прикордонної служби інформацію про те, що перетин кордону дозволено лише у разі відрядження, то виїжджати за кордон у відпустку заборонено.

«Якщо чоловік не належить до категорій, яким заборонено виїзд у відпустку, і в документах вказано, що його організація дозволяє виїзд саме для відпочинку, — такий перетин кордону є можливим», — пояснили в ДПСУ.

Також група народних депутатів зареєструвала законопроєкт № 13335. Документ дозволяє тимчасово брати на роботу та бронювати на 45 днів чоловіків, які порушили правила мобілізації. За цей час працівник має привести свої документи у відповідність до законодавства. Якщо він цього не зробить, роботодавець матиме право звільнити його.

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