ТОП-5 найзатребуваніших напрямків в ІТ за кількістю пропозицій — Finance.ua

ТОП-5 найзатребуваніших напрямків в ІТ за кількістю пропозицій Сьогодні 16:12 — Особисті фінанси

ТОП-5 найзатребуваніших напрямків в ІТ за кількістю пропозицій

У травні 2025 року рекрутери надіслали 83,3 тис. пропозицій з працевлаштування в ІТ. Це на 30% більше, ніж у травні минулого року. Зокрема, 38,4 тис. кандидатів отримали пропозиції, що стало найвищим показником за останній рік.

Про це свідчать дані Djini.

Найпопулярніші напрямки

За даними дослідження, лідерство за кількістю вакансій та пропозицій належить маркетингу — 13,3% від загальної кількості.

На другому місці JavaScript (6.88%), далі слідує Python (5.62%).

Третю та четверту сходинку займають PHP (5.22%) та DevOps (4.90%) відповідно.

Технічні категорії, де кандидати отримують найбільше пропозицій кожен:

Data Science — 3.03;

Data Engineer — 3.02;

DevOps — 3;

Golang — 2.95;

Python — 2.83.

Хоча рекордсмени тут досі Lead Generation з 4.64 пропозицій на кандидата. А середня кількість пропозицій на кандидата — 2.17 (серед тих, хто отримував пропозиції).

Нагадаємо, у травні 2025 року компанії опублікували на DOU на 95 вакансій менше, ніж у квітні — 6213. Проте, це на 1100 вакансій більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Найбільшими компаніями за кількістю опублікованих вакансій у травні є Genesis (133), N-iX (77) та PIN-UP Global (70).

За результатами опитування, 15% спеціалістів мають онколи — це коли працівник має бути на зв’язку поза основним робочим часом, щоб швидко реагувати на проблеми з системою чи сервісом.

Найчастіше — це SRE. Серед них про чергування повідомили 67%. Також у списку лідерів сисадміни (49%), DBA (43%), техпідтримка (36%), DevOps (30%) і фахівці з безпеки (29%).

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