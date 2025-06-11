Чергування поза графіком: у кого в ІТ є онколи і як вони оплачуються — Finance.ua

Чергування поза графіком: у кого в ІТ є онколи і як вони оплачуються Сьогодні 11:35 — Особисті фінанси

Чергування поза графіком: у кого в ІТ є онколи і як вони оплачуються

Аналітики DOU опублікували результати опитування, в якому дослідили, чи працюють українські айтівці за межами стандартного робочого графіка — так звані онколи. Компанії не завжди платять окремо за онколи, але медіанні зарплати у тих, хто чергує, часто на 5−10% вищі.

Що таке онколи і хто їх має найчастіше

Онколи — це коли працівник має бути на зв’язку поза основним робочим часом, щоб швидко реагувати на проблеми з системою чи сервісом.

За результатами опитування, 15% спеціалістів мають онколи. Найчастіше — це SRE. Серед них про чергування повідомили 67%. Також у списку лідерів сисадміни (49%), DBA (43%), техпідтримка (36%), DevOps (30%) і фахівці з безпеки (29%).

Серед розробників онколи мають лише 14%, найчастіше — бекенд-інженери (18%). У дата-інженерів цей показник — 20%. У тестувальників і Data Scientists чергування менш як 10%.

Цікаво, що в DevOps/SRE чергування не залежать від досвіду — вони є у фахівців усіх рівнів. А от у розробників, сисадмінів і техпідтримки частіше залучають до онколів досвідченіших спеціалістів.

Де онколи трапляються найчастіше

Найбільше онколів у працівників державних компаній та установ — у 31% фахівців. У продуктових компаніях — 19%, у стартапах — 18%. Найрідше онколи бувають у сервісних і аутстафінгових компаніях — у межах 9−12%.

Проте сисадміни й техпідтримка чергують однаково часто і в продуктових, і в сервісних компаніях.

Розмір компанії майже не впливає на наявність онколів. А от тип проєкту — так. Найчастіше чергують у сферах Uberfication, Dating та Miltech.

Як часто чергують і чи справді доводиться працювати

У більшості випадків чергування тривають кілька днів на місяць. 43% тих, хто має онколи, чергують 1−3 дні, ще третина — 4−7 днів. Але у деяких фахівців — здебільшого SRE, сисадмінів, дата-інженерів і DevOps — чергування бувають інтенсивнішими: понад тиждень на місяць.

Великі компанії з понад 200 співробітниками зазвичай мають збалансовані графіки, у них рідше вимагають чергувати понад 7 днів. Менші компанії дають або короткі чергування, або навпаки, надто часті.

При цьому ситуації, які справді потребують втручання під час онколів, трапляються нечасто. Майже половина опитаних вказали, що такі випадки бувають рідко. Щоденні інциденти — це швидше виняток. Найчастіше з ними стикаються дата-інженери (у 31% випадків), найрідше — розробники й тестувальники.

Чи оплачуються онколи

56% технічних спеціалістів не отримують окремої оплати за онколи. Якщо ж вона є, то найчастіше це фіксована сума незалежно від того, чи виникали проблеми. Рідше зустрічаються погодинна оплата або оплата лише за вирішення інцидентів.

Частіше за інших оплату за онколи отримують DevOps/SRE, фахівці техпідтримки та бекенд-розробники. Натомість у сисадмінів, дата-інженерів і більшості розробників додаткових виплат за чергування майже немає.

Сервісні, аутстафінгові та великі компанії частіше компенсують онколи, ніж стартапи, держструктури або маленькі компанії до 10 людей.

Навіть якщо онколи не оплачуються окремо, ця робота може бути врахована в основній зарплаті. Розробники та DevOps/SRE, які мають чергування, зазвичай отримують на 5−10% більше, ніж ті, хто їх не має. У QA такого ефекту майже немає.

Цікаво, що інтенсивність чергувань (тривалість і кількість) на рівень зарплати практично не впливає.

Нагадаємо, у травні 2025 року компанії опублікували на DOU на 95 вакансій менше, ніж у квітні — 6213. Проте, це на 1100 вакансій більше, ніж за аналогічний період минулого року. Від початку 2025 року на ринку стабільно тримається понад 6 тисяч вакансій щомісяця (окрім лютого). Найбільше відгукуються на вакансії у Front-end — в середньому 91 відгук. Водночас у QA з лютого конкуренція знижується і зараз становить 60,6 відгуку.

Кожен сьомий айтівець витрачає на пошук роботи понад шість місяців. Серед тих, хто шукав роботу за останній рік, знайшли її тільки 54,5%.

Майже 2,5 тис. ІТ-фахівців активно шукали нову роботу протягом останнього року. Велика частка пошукачів знижувала свої зарплатні очікування. В Україні це зробили 43% тих, хто шукав роботу, за кордоном — 39%. Це практикували фахівці всіх тайтлів.

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