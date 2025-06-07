У травні зросла кількість вакансій для айтівців: де найбільша конкуренція — Finance.ua

У травні зросла кількість вакансій для айтівців: де найбільша конкуренція Вчора 10:24

У травні зросла кількість вакансій для айтівців: де найбільша конкуренція

У травні 2025 року компанії опублікували на DOU на 95 вакансій менше, ніж у квітні — 6213. Проте, це на 1100 вакансій більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє DOU.

Читайте також Кожен сьомий айтівець шукає роботу понад пів року — дослідження DOU

Від початку 2025 року на ринку стабільно тримається понад 6 тисяч вакансій щомісяця (окрім лютого).

Найбільшими компаніями за кількістю опублікованих вакансій у травні є Genesis (133), N-iX (77) та PIN-UP Global (70).

За даними дослідження, серед лідерів за кількістю вакансій переважно продуктові та гібридні компанії. Серед сервісних — лише три. Серед нових гравців — Brainstack, Uklon та Solidgate.

Де найбільше та найменше вакансій

Минулого місяця кількість вакансій незначно знизилася у 33 категоріях, зростання відбулося у 20, ще в одній кількість не змінилася.

Найменше вакансій з 2022 року зафіксовано у категоріях Artists (25 вакансій) та Ruby (8 вакансій).

Водночас для дизайнерів та Support кількість вакансій повернулася на довоєнний рівень — понад 300 та на місяць відповідно.

За даними дослідження, було опубліковано 386 вакансій у сфері miltech — на одну припадало в середньому вісім відгуків.

У травні зафіксовано рекордну кількість вакансій у таких категоріях:

Embedded — 69;

Engineering Manager — 48;

Security — 93.

Також відбулося зростання вакансій для продакт-менеджерів — на 37% більше, ніж торік, а також у QA — +33% за рік.

Читайте також Які айтішники зараз найбільше потрібні у війську

Натомість кількість вакансій для PHP з березня знизилася на чверть.

Де найбільша конкуренція

Щодо активності кандидатів, середня кількість відгуків на вакансію становила 25,17 відгуку, що на 3% менше, ніж у квітні.

Найбільше відгукуються на вакансії у Front-end — в середньому 91 відгук. Водночас у QA з лютого конкуренція знижується і зараз становить 60,6 відгуку.

Також до пʼятірки найконкурентніших вакансій увійшли:

Project Manager (48,5 відгуків);

Java, .NET та iOS/macOS (понад 40 відгуків).

Найменша конкуренція — в HR, де показник впав до 29,4, як три роки тому.

Нагадаємо, за даними Dou, пошук роботи для тих, хто тільки планує «увійти в ІТ» ще складніший, ніж у нинішніх айтівців, хоча і їм нелегко. 64% тих, хто шукає першу роботу в ІТ, вже витратили на це понад два місяці, а 22% пошукачів шукають роботу більше як рік. 76% шукають роботу в ІТ через зацікавленість сферою та технологіями. Це основна причина як для студентів/випускників, так і для світчерів, і не залежить від напряму освіти людини.

Dou За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.