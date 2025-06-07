У травні зросла кількість вакансій для айтівців: де найбільша конкуренція — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У травні зросла кількість вакансій для айтівців: де найбільша конкуренція

199
У травні зросла кількість вакансій для айтівців: де найбільша конкуренція
У травні зросла кількість вакансій для айтівців: де найбільша конкуренція
У травні 2025 року компанії опублікували на DOU на 95 вакансій менше, ніж у квітні — 6213. Проте, це на 1100 вакансій більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Про це повідомляє DOU.
Читайте також
Від початку 2025 року на ринку стабільно тримається понад 6 тисяч вакансій щомісяця (окрім лютого).
У травні зросла кількість вакансій для айтівців: де найбільша конкуренція
Найбільшими компаніями за кількістю опублікованих вакансій у травні є Genesis (133), N-iX (77) та PIN-UP Global (70).
За даними дослідження, серед лідерів за кількістю вакансій переважно продуктові та гібридні компанії. Серед сервісних — лише три. Серед нових гравців — Brainstack, Uklon та Solidgate.
У травні зросла кількість вакансій для айтівців: де найбільша конкуренція

Де найбільше та найменше вакансій

Минулого місяця кількість вакансій незначно знизилася у 33 категоріях, зростання відбулося у 20, ще в одній кількість не змінилася.
Найменше вакансій з 2022 року зафіксовано у категоріях Artists (25 вакансій) та Ruby (8 вакансій).
Читайте також
Водночас для дизайнерів та Support кількість вакансій повернулася на довоєнний рівень — понад 300 та на місяць відповідно.
За даними дослідження, було опубліковано 386 вакансій у сфері miltech — на одну припадало в середньому вісім відгуків.
У травні зафіксовано рекордну кількість вакансій у таких категоріях:
  • Embedded — 69;
  • Engineering Manager — 48;
  • Security — 93.
Також відбулося зростання вакансій для продакт-менеджерів — на 37% більше, ніж торік, а також у QA — +33% за рік.
Читайте також
Натомість кількість вакансій для PHP з березня знизилася на чверть.

Де найбільша конкуренція

Щодо активності кандидатів, середня кількість відгуків на вакансію становила 25,17 відгуку, що на 3% менше, ніж у квітні.
Найбільше відгукуються на вакансії у Front-end — в середньому 91 відгук. Водночас у QA з лютого конкуренція знижується і зараз становить 60,6 відгуку.
Також до пʼятірки найконкурентніших вакансій увійшли:
  • Project Manager (48,5 відгуків);
  • Java, .NET та iOS/macOS (понад 40 відгуків).
Найменша конкуренція — в HR, де показник впав до 29,4, як три роки тому.
Нагадаємо, за даними Dou, пошук роботи для тих, хто тільки планує «увійти в ІТ» ще складніший, ніж у нинішніх айтівців, хоча і їм нелегко. 64% тих, хто шукає першу роботу в ІТ, вже витратили на це понад два місяці, а 22% пошукачів шукають роботу більше як рік. 76% шукають роботу в ІТ через зацікавленість сферою та технологіями. Це основна причина як для студентів/випускників, так і для світчерів, і не залежить від напряму освіти людини.
За матеріалами:
Dou
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems