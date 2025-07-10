Третина ІТ-фахівців може виїхати з України після завершення війни — дослідження — Finance.ua
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Третина ІТ-фахівців може виїхати з України після завершення війни — дослідження

Особисті фінанси
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Третина ІТ-фахівців може виїхати з України після завершення війни — дослідження
Третина ІТ-фахівців може виїхати з України після завершення війни — дослідження
За оптимістичного сценарію з України після завершення війни може поїхати від 8% спеціалістів — приблизно 19−20 тисяч людей.
Про це йдеться в дослідженні AIN.
Водночас песимістичний сценарій передбачає виїзд третини фахівців — 74−75 тисяч айтівців.
За словами керівниці департаменту досліджень Lviv IT Cluster Ярини Возняк, уже в 2025 році приблизно 11,5 тисяч спеціалістів з ІТ можуть виїхати з України.
«Зараз компанії змушені балансувати між адаптацією до нових реалій і збереженням ключових бізнес-показників — напрацьованої бази клієнтів, ефективності та стабільності продажів, а також складу команд», — підсумовує Возняк.
На роботу команди впливають стресові умови, нестабільний попит з боку міжнародних партнерів, зростання фінансової вразливості бізнесу тощо.
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Нагадаємо, за оцінками Центру економічної стратегії, після війни та скасування заборони на виїзд за кордон можуть виїхати 290 тис. українських чоловіків за оптимістичного сценарію, 389 тис. — за середнього та 532 тис. — за песимістичного.
За розрахунками ЦЕС, після закінчення війни за кордоном залишиться 1,7 млн українців за оптимістичного сценарію, 2,3 млн — за середнього та 2,7 млн — за песимістичного.
Опитуванні Соціологічної групи «Рейтинг» раніше показувало, що 32% українців віком від 16 до 35 років хотіли би виїхати проживати за кордон, якби мали таку можливість. Але 45% - не хотіли б. Частіше виїхати хочуть люди зі східних регіонів, малих міст, ВПО, чоловіки, молодь у віці 22−25 років, студенти.
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За матеріалами:
Ain.Ua
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