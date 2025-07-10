Третина ІТ-фахівців може виїхати з України після завершення війни — дослідження Сьогодні 08:02 — Особисті фінанси

Третина ІТ-фахівців може виїхати з України після завершення війни — дослідження

За оптимістичного сценарію з України після завершення війни може поїхати від 8% спеціалістів — приблизно 19−20 тисяч людей.

Про це йдеться в дослідженні AIN.

Водночас песимістичний сценарій передбачає виїзд третини фахівців — 74−75 тисяч айтівців.

За словами керівниці департаменту досліджень Lviv IT Cluster Ярини Возняк, уже в 2025 році приблизно 11,5 тисяч спеціалістів з ІТ можуть виїхати з України.

«Зараз компанії змушені балансувати між адаптацією до нових реалій і збереженням ключових бізнес-показників — напрацьованої бази клієнтів, ефективності та стабільності продажів, а також складу команд», — підсумовує Возняк.

На роботу команди впливають стресові умови, нестабільний попит з боку міжнародних партнерів, зростання фінансової вразливості бізнесу тощо.

Нагадаємо, за оцінками Центру економічної стратегії, після війни та скасування заборони на виїзд за кордон можуть виїхати 290 тис. українських чоловіків за оптимістичного сценарію, 389 тис. — за середнього та 532 тис. — за песимістичного.

За розрахунками ЦЕС, після закінчення війни за кордоном залишиться 1,7 млн українців за оптимістичного сценарію, 2,3 млн — за середнього та 2,7 млн — за песимістичного.

Опитуванні Соціологічної групи «Рейтинг» раніше показувало , що 32% українців віком від 16 до 35 років хотіли би виїхати проживати за кордон, якби мали таку можливість. Але 45% - не хотіли б. Частіше виїхати хочуть люди зі східних регіонів, малих міст, ВПО, чоловіки, молодь у віці 22−25 років, студенти.

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