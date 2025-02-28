Скільки чоловіків можуть виїхати за кордон після закінчення війни: три сценарії — Finance.ua

Скільки чоловіків можуть виїхати за кордон після закінчення війни: три сценарії Сьогодні 16:02 — Казна та Політика

Скільки чоловіків можуть виїхати за кордон після закінчення війни: три сценарії

За оцінками Центру економічної стратегії, станом на кінець листопада 2024 року за кордоном залишалося 5,2 млн українських біженців. Більшість українських біженців — це дорослі жінки. Станом на грудень 2024 року вони становили 44% усіх біженців за кордоном.

Зазначається, що за кордон додатково можуть виїхати 290 тис. українських чоловіків за оптимістичного сценарію, 389 тис. — за середнього та 532 тис. — за песимістичного.

«Ми оцінили можливий відтік українців чоловічої статі після війни та скасування заборони на виїзд чоловіків. Аналіз охоплює лише чоловіків, дружини яких уже за кордоном, і які прагнуть возз’єднання з близькими. Водночас повоєнна міграція може включати й тих, хто не має рідних за кордоном, тому наша оцінка може бути заниженою. Крім того, в Україні залишаються діти та батьки біженців, які також можуть прагнути виїзду», — зазначають автори дослідження.

Інфографіка: ЦЕС

Менше половини біженців планує повернутися

Зберігається тренд на зменшення частки біженців, що планують повертатися до України.

Станом на кінець 2024 року ця частка вперше стала нижчою за половину опитаних. Ті, хто раніше точно або скоріше планували повертатися, змінили свої наміри у бік неповернення. Частина біженців, які планували повернутися на початку 2024 року, вже це зробили.

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Основними факторами, що стримують біженців від повернення є як воєнні, так і економічні чинники: погіршення безпекової ситуації та збереження невизначеності, зруйноване житло, низький рівень життя, складнощі з пошуком роботи в Україні.

Інфографіка: ЦЕС

З тривалішим перебуванням за кордоном біженці звикають до правил та соціально-економічних реалій нової країни. Через асиміляцію та відчуття невизначеності, пов’язаної з життям в Україні, продовжує падати частка тих, кому більше подобається жити в Україні.

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Станом на кінець 2024 року думки біженців щодо того, де їм більше подобається розділились практично навпіл. Водночас, майже половина опитаних мають категоричні погляди з цього питання.

Назад повернеться 1,2 — 2,2 млн біженців

За розрахунками ЦЕС, після закінчення війни за кордоном залишиться 1,7 млн українців за оптимістичного сценарію, 2,3 млн — за середнього та 2,7 млн — за песимістичного.

Розрив у прогнозах повернення більший між оптимістичним і середнім сценарієм, ніж між середнім і песимістичним. Це пов’язано з припущеннями щодо ймовірності повернення, яка змінюється залежно від обраних респондентами відповідей.

Інфографіка: ЦЕС

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