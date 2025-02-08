Які кроки потрібно зробити для повернення українських біженців на батьківщину — Finance.ua

Які кроки потрібно зробити для повернення українських біженців на батьківщину Сьогодні 11:21

Які кроки потрібно зробити для повернення українських біженців на батьківщину

Частина українських біженців, які виїхали за кордон рятуючись від війни, не планують повертатися в Україну. Проте ці думки є «максимально субʼєктивними», адже на те, чи повертатимуться українці впливатиме низка факторів.

Про це розповіла соціологиня, засновниця і директорка дослідницької компанії Gradus Research Євгенія Близнюк в інтерв’ю Video NV.

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Вона переконана, хоча люди схильні виїжджати туди, де краще, але все ж «вдома краще за замовчуванням».

Як повернути біженців

Близнюк зауважила, для повернення важливими факторами стануть економічна стабільність, наявність роботи, житла та впевненість у майбутньому.

Особливо це стосується молоді, яка традиційно є мобільною та шукає кращі умови для життя.

«Маю нагадати, що, коли країни Балтії вступили до ЄС, мало не вся ця група до 30 років виїхала. Був шок, бо залишилися тільки пенсіонери, демографічна криза тощо. Потім усе це вирівнялося. Це я до того, що країни стикаються з подібним викликом і без війни. Єдине, що ми можемо зробити, — щоб держава чи місто стали привабливими, аби молоді люди були саме тут», — зауважила вона.

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Експертка навела приклад ситуації 2019−2020 років, коли був бум IT-індустрії, і хлопці та дівчата, які працювали в цій сфері, переважно залишалися в Україні, але працювали на західні компанії.

За її словами, «це було пов’язано з економікою і системами оподаткування, проте співвідношення вартості і якості життя в Україні було для них значно привабливішим, ніж переїзд кудись до Європи чи тим більше до Штатів, де їм довелося б витрачати всю свою зарплату на комунальні потреби».

Тому, на думку Близнюк, «треба просто розуміти, як ми можемо привабити їх».

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Суттєве значення має, на думку, соціологині, і ставлення до людей, які виїхали. За її словами, «ми змушені будемо ставитися до мігрантської спільноти як до ресурсу».

«Наприклад, так ставиться до своїх людей Ізраїль. Велика діаспора — це ресурс, немалий і важливий, із яким треба навчитися працювати. У нас ще не було такого досвіду ані як у держави, ані як у суспільства. Я переконана, що якщо ми спроможемося сформувати таке ставлення, це матиме дуже класні наслідки для нас», — наголосила експертка.

Довідка Finance.ua:

за словами директорки Держслужби зайнятості Юлії Жовтяк, після завершення війни, коли частина громадян повернеться з-за кордону, в Україні суттєво зросте пропозиція робочої сили. Водночас проблема безробіття у перший час залишиться актуальною;

країни Східної Європи, які вже відчувають економічні наслідки війни росії проти України, можуть зіткнутися з новим витком інфляції після завершення бойових дій. Це пов’язано з можливим відтоком українських біженців, які можуть покинути робочі місця;

на думку експерта, крім безпеки та відновлення країни після війни, для повернення біженців важливими факторами є можливості працевлаштування та рівень зарплат в Україні.

УНІАН За матеріалами:

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