Український завод випустив нову автоцистерну (фото) Сьогодні 05:11 — Технології&Авто

Український завод випустив нову автоцистерну (фото)

Кременчуцький завод комунальної техніки «Альфатекс» виготовив і відвантажив замовнику автоцистерну для доставки води на шасі DAYUN CGC1120.

Про це повідомляє пресслужба виробника.

Авто буде використовуватися для розвезення питної води в разі виникнення аварій та надзвичайних ситуацій.

Для безперешкодного проїзду і маневруванню в міських умовах автоцистерну встановили на одне з найпопулярніших шасі DAYUN CGC1120 колісної формули 4×2.

Модель укомплектована дизельним двигуном Weichai потужністю 150 кінських сил, який відповідає екологічному стандарту ЄВРО-5.

«Цистерна двосекційна для перевезення питної води, має об’єм 6 куб.м. Внутрішня частина цистерни виготовлена з харчової нержавіючої сталі марки AISI 304. Ззовні цистерна облицьована технічною нержавіючою сталлю марки AISI 430. Простір між корпусами заповнений теплоізоляційним матеріалом», — зазначили на підприємстві.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.