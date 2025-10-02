0 800 307 555
Український завод випустив нову автоцистерну (фото)

23
Кременчуцький завод комунальної техніки «Альфатекс» виготовив і відвантажив замовнику автоцистерну для доставки води на шасі DAYUN CGC1120.
Про це повідомляє пресслужба виробника.
Авто буде використовуватися для розвезення питної води в разі виникнення аварій та надзвичайних ситуацій.
Для безперешкодного проїзду і маневруванню в міських умовах автоцистерну встановили на одне з найпопулярніших шасі DAYUN CGC1120 колісної формули 4×2.
Модель укомплектована дизельним двигуном Weichai потужністю 150 кінських сил, який відповідає екологічному стандарту ЄВРО-5.
«Цистерна двосекційна для перевезення питної води, має об’єм 6 куб.м. Внутрішня частина цистерни виготовлена з харчової нержавіючої сталі марки AISI 304. Ззовні цистерна облицьована технічною нержавіючою сталлю марки AISI 430. Простір між корпусами заповнений теплоізоляційним матеріалом», — зазначили на підприємстві.
За матеріалами:
Finance.ua
Авто
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
