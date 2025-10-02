Український завод випустив нову автоцистерну (фото)
Кременчуцький завод комунальної техніки «Альфатекс» виготовив і відвантажив замовнику автоцистерну для доставки води на шасі DAYUN CGC1120.
Про це повідомляє пресслужба виробника.
Авто буде використовуватися для розвезення питної води в разі виникнення аварій та надзвичайних ситуацій.
Для безперешкодного проїзду і маневруванню в міських умовах автоцистерну встановили на одне з найпопулярніших шасі DAYUN CGC1120 колісної формули 4×2.
Модель укомплектована дизельним двигуном Weichai потужністю 150 кінських сил, який відповідає екологічному стандарту ЄВРО-5.
«Цистерна двосекційна для перевезення питної води, має об’єм 6 куб.м. Внутрішня частина цистерни виготовлена з харчової нержавіючої сталі марки AISI 304. Ззовні цистерна облицьована технічною нержавіючою сталлю марки AISI 430. Простір між корпусами заповнений теплоізоляційним матеріалом», — зазначили на підприємстві.
Поділитися новиною
Також за темою
Український завод випустив нову автоцистерну (фото)
П’ятірка популярних авто, які за 20 років стануть класикою (фото)
Great Wall представив електричний кросовер
Маск створює власну Wikipedia
OpenAI представила нову модель генерації відео Sora 2
Ринок нових авто у вересні: рекордний результат за 12 місяців