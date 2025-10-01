Маск створює власну Wikipedia Сьогодні 23:23 — Технології&Авто

Ілон Маск оголосив про створення власної онлайн-енциклопедії під назвою Grokipedia, яку розробляє його компанія xAI. Підприємець заявляє, що новий проєкт стане масовим покращенням існуючої Wikipedia, яку він неодноразово критикував за упередженість та ідеологічний тиск.

Про це пише PCMag

We are building Grokipedia @xAI.



Will be a massive improvement over Wikipedia.



Frankly, it is a necessary step towards the xAI goal of understanding the Universe. https://t.co/xvSeWkpALy — Elon Musk (@elonmusk) September 30, 2025

Wikipedia вже багато років фінансується за рахунок пожертвувань і вважається одним із найпопулярніших джерел інформації у світі. Однак Ілон Маск неодноразово публічно звинувачував її у ліберальному ухилі та вимагав скорочення фінансування.

У січні він різко розкритикував ресурс за статтю, у якій згадувалося його нібито нацистське вітання під час інавгурації Дональда Трампа. Маск назвав це прикладом дезінформації та заявив, що Wikipedia не здатна забезпечити нейтральність.

Нова енциклопедія Grokipedia буде створена на основі Grok — чат-бота, який Маск запустив як альтернативу ChatGPT. Grok працює на великих мовних моделях і тренувався на відкритих даних з інтернету, включно з постами у Twitter/X.

За словами Маска, Grok зможе аналізувати сторінки Wikipedia, визначати, де подана інформація є правдивою, частково правдивою чи неправдивою, а також переписувати матеріали, виправляючи помилки й додаючи відсутній контекст.

