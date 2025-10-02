П’ятірка популярних авто, які за 20 років стануть класикою (фото) 02.10.2025, 02:20 — Технології&Авто

Іконами стають не лише найдорожчі та найяскравіші моделі — нерідко в розряд класичних переходять авто, які були популярними та поширеними в роки випуску. Генеральний директор car.co.uk Вільям Флетчер розповів Express , які п’ять сучасних автівок можуть стати класикою для майбутніх поколінь.

Jaguar F-Type

В межах переходу бренду Jaguar на електромобілі у 2024 році виробництво F-Type припинилося. Втім Флетчер вважає, що поєднання натхненного спадщиною дизайну з сучасною інженерією робить цю модель ідеальним кандидатом на статус класики.

«F-Type ідеально втілює те, що робило британські спортивні автомобілі особливими. У нього довгий капот, агресивна посадка, і найголовніше, він звучить просто чудово. Коли чуєш це ричання V8, розумієш, що переживаєш щось, чого не буде через десять років», — зазначив експерт.

Найдешевша версія Jaguar F-Type продається за ціною близько 1 640 000 грн.

Suzuki Jimny

Компанія Suzuki припинила виробництво Jimny у Європі через посилення вимог до норм викидів. Це створило дефіцит цієї моделі на ринку авто. Попри це, вона лишається найдешевшою в списку автівок, що претендують на статус класичних. Наразі вживану модель можна купити за 850 000 грн, а всі нові автомобілі розпродані.

Читайте також ТОП-10 найпопулярніших моделей нових авто в Європі

«Jimny уособлює щось чисте, що зникає з автомобільного світу. Він простий, чесний і неймовірно здатний на бездоріжжя. Крім того, він не схожий ні на що інше на дорозі», — пояснив Флетчер.

Toyota GR Yaris

Toyota створила GR Yaris з тридверним кузовом, трициліндровим турбодвигуном і системою повного приводу спеціально для автоспортивних змагань ралі. За словами Флетчера, за цією перегоновою моделлю вже полюють колекціонери авто, оскільки виробництво було обмеженим.

«GR Yaris особливий, бо існує з однієї причини: для участі в ралі. Toyota не пішла на компроміси та не намагалася зробити його привабливим для всіх, а натомість створила саме те, що їм було потрібно для змагань, і ми змогли це купити», — пояснив експерт.

Найдешевшу нову Toyota GR Yaris можна придбати за 2 500 000 грн.

Honda Civic Type R

«Гарячий хетчбек» Honda Civic Type R Флетчер називає останнім у своєму роді. Авто з механічною коробкою передач і переднім приводом дивує неймовірною швидкістю.

«Коли все перейде на електротягу та автоматику, люди пам’ятатимуть його як пік атмосферних хот-хетч», — зазначив генеральний директор car.co.uk.

Читайте також Недорогу модель Honda показали в подробицях (фото)

Він додав, що «нефільтровану продуктивність, яка разюче контрастує» з сучасними автівками, забезпечує модель Honda Civic Type R європейської комплектації 2025 року.

Ціна на нові моделі стартує від 2 850 000 грн.

Caterham Seven

Прямий нащадок оригінального Lotus Seven, легкий Caterham Seven зі своїм мінімалістичним підходом без даху та дверей може подарувати водію враження, які сучасні авто не в змозі відтворити. За словами Флетчера, ця модель стала класикою ще до зняття з виробництва.

«Це найчистіший досвід водіння, який можна купити за гроші, і ця чистота стає ціннішою з кожним роком, оскільки автомобілі стають важчими та більш ізольованими від дороги», — пояснив експерт.

Найдешевший Caterham Seven можна купити за 29 450 фунтів стерлінгів (1 620 000 грн за актуальним курсом).

Фокус За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.