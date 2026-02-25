0 800 307 555
Батареї електромобілів старіють повільніше, ніж очікувалось: нове дослідження

Технології&Авто
Деградація акумуляторів не є системним ризиком, яким її колись вважали
Компанія Generational, яка оцінює стан акумуляторів електромобілів, зібрала дані з понад 8000 електромобілів, протестованих у 2025 році. Більшість протестованих автомобілів мали справні акумулятори з близькою до їхньої початкової ємності.
«Деградація акумуляторів не є системним ризиком, яким її колись вважали. Реальні дані показують, що більшість акумуляторів електромобілів легко перевищують гарантійні пороги, навіть при більшому віці та пробігу», — йдеться у звіті компанії.

Показники за віком автомобіля

У більшості випадків акумулятор, ймовірно, здатен перевищити термін служби транспортного засобу.
Середній бал був напрочуд високим: 95,15%. У дослідженні взяли участь понад 8000 електромобілів від 36 брендів віком від 1 до 12 років, та з пробігом до 220 000 км.
Загальний набір даних зміщується в бік молодших електромобілів, яким було п’ять років або менше, що допомагає пояснити високий середній показник. Однак, якщо подивитися на розподіл стану транспортних засобів за віком, стає зрозуміло, що навіть старіші електромобілі тримаються досить добре.
У дослідженні взяли участь понад 8000 електромобілів від 36 брендів віком від 1 до 12 років
Середній стан акумулятора електромобілів віком 2−3 роки становив 96,94%, знижуючись до 95,17% у 3−4-річних електромобілях та знижуючись до 85,04% у електромобілях віком 8−12 років.
Однак Generational також зазначає, що діапазон можливих результатів розширюється зі старінням транспортних засобів. Компанія зазначає, що 1% автомобілів з найнижчими показниками у віковій категорії 4−5 років повернули трохи більше 80% своєї початкової ємності акумулятора.
У Generational стверджують, що пробіг також не є ідеальним маркером стану акумулятора. Електромобілі з пробігом понад 160 000 км все ще часто демонструють від 88% до 95% своєї початкової ємності, незалежно від віку.
Головний висновок Generational полягає в тому, що для забезпечення кращої прозорості покупок вживаних електромобілів та підвищення залишкової вартості необхідні більш широкі випробування стану акумуляторів.
За матеріалами:
Autogeek
ЕлектромобіліАвто
