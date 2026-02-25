Китай інвестував $530 млн у мозкові імпланти Сьогодні 02:39 — Технології&Авто

Китайські стартапи інвестують у мозкові імпланти

Китай стрімко інвестує у мозкові імпланти й хоче стати світовим лідером у нейротехнологіях.

Про це повідомляє TechCrunch.

Два напрями розвитку

Індустрія нейрокомп’ютерних інтерфейсів (НКІ) у Китаї демонструє швидке зростання, а саме через державну підтримку, масштабування клінічних досліджень і зростання приватних інвестицій. На ринку працюють стартапи двох напрямів:

імплантовані НКІ — мозкові чипи, що хірургічно встановлюються для прямого зчитування нейронної активності;

неінвазивні інтерфейси — гарнітури, пов’язки або ультразвукові системи, які зчитують сигнали без операції. Вони менш точні, але вважаються безпечнішими та простішими для масштабування.

Серед підприємців — Фенікс Пенг, засновник компаній NeuroXess (імплантовані рішення) та Gestala (неінвазивні ультразвукові технології). За його словами, окремі провінції вже встановлюють тарифи на медичні послуги, пов’язані з НКІ. Це може пришвидшити додавання таких процедур до системи державного медичного страхування.

Обсяг ринку та прогнози

За оцінками TechCrunch, у 2025 році обсяг ринку НКІ в Китаї перевищив $530 млн. Прогнози передбачають зростання до понад $17,3 млрд до 2040 року.

У серпні 2025 року Міністерство промисловості Китаю разом із шістьма іншими відомствами оприлюднило план розвитку НКІ. Документ передбачає:

досягнення ключових технічних етапів до 2027 року;

формування єдиних галузевих стандартів;

створення повного виробничого ланцюга до 2030 року;

підтримку спеціалізованих малих і середніх компаній.

Пенг називає чотири фактори, що сприяють розвитку галузі:

Державна політика та фінансування стартапів. Доступ до великих клінічних ресурсів і відносно нижча вартість досліджень. Розвинена виробнича база — від мікрочипів і ШІ до медичного обладнання. Зростання стратегічних інвестицій з боку державних і приватних фондів.

Серед активних гравців ринку — Neuracle, NeuralMatrix, BrainCo, Bo Rui Kang Tech, Aoyi Tech, Brainland Tech та Zhiran Medical. Вони працюють як над імплантованими, так і над неінвазивними рішеннями.

