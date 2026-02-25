Китай інвестував $530 млн у мозкові імпланти
Китай стрімко інвестує у мозкові імпланти й хоче стати світовим лідером у нейротехнологіях.
Про це повідомляє TechCrunch.
Два напрями розвитку
Індустрія нейрокомп’ютерних інтерфейсів (НКІ) у Китаї демонструє швидке зростання, а саме через державну підтримку, масштабування клінічних досліджень і зростання приватних інвестицій. На ринку працюють стартапи двох напрямів:
- імплантовані НКІ — мозкові чипи, що хірургічно встановлюються для прямого зчитування нейронної активності;
- неінвазивні інтерфейси — гарнітури, пов’язки або ультразвукові системи, які зчитують сигнали без операції. Вони менш точні, але вважаються безпечнішими та простішими для масштабування.
Серед підприємців — Фенікс Пенг, засновник компаній NeuroXess (імплантовані рішення) та Gestala (неінвазивні ультразвукові технології). За його словами, окремі провінції вже встановлюють тарифи на медичні послуги, пов’язані з НКІ. Це може пришвидшити додавання таких процедур до системи державного медичного страхування.
Обсяг ринку та прогнози
За оцінками TechCrunch, у 2025 році обсяг ринку НКІ в Китаї перевищив $530 млн. Прогнози передбачають зростання до понад $17,3 млрд до 2040 року.
У серпні 2025 року Міністерство промисловості Китаю разом із шістьма іншими відомствами оприлюднило план розвитку НКІ. Документ передбачає:
- досягнення ключових технічних етапів до 2027 року;
- формування єдиних галузевих стандартів;
- створення повного виробничого ланцюга до 2030 року;
- підтримку спеціалізованих малих і середніх компаній.
Пенг називає чотири фактори, що сприяють розвитку галузі:
- Державна політика та фінансування стартапів.
- Доступ до великих клінічних ресурсів і відносно нижча вартість досліджень.
- Розвинена виробнича база — від мікрочипів і ШІ до медичного обладнання.
- Зростання стратегічних інвестицій з боку державних і приватних фондів.
Серед активних гравців ринку — Neuracle, NeuralMatrix, BrainCo, Bo Rui Kang Tech, Aoyi Tech, Brainland Tech та Zhiran Medical. Вони працюють як над імплантованими, так і над неінвазивними рішеннями.
