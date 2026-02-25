0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Китай інвестував $530 млн у мозкові імпланти

Технології&Авто
12
Китайські стартапи інвестують у мозкові імпланти
Китайські стартапи інвестують у мозкові імпланти
Китай стрімко інвестує у мозкові імпланти й хоче стати світовим лідером у нейротехнологіях.
Про це повідомляє TechCrunch.

Два напрями розвитку

Індустрія нейрокомп’ютерних інтерфейсів (НКІ) у Китаї демонструє швидке зростання, а саме через державну підтримку, масштабування клінічних досліджень і зростання приватних інвестицій. На ринку працюють стартапи двох напрямів:
  • імплантовані НКІ — мозкові чипи, що хірургічно встановлюються для прямого зчитування нейронної активності;
  • неінвазивні інтерфейси — гарнітури, пов’язки або ультразвукові системи, які зчитують сигнали без операції. Вони менш точні, але вважаються безпечнішими та простішими для масштабування.
Серед підприємців — Фенікс Пенг, засновник компаній NeuroXess (імплантовані рішення) та Gestala (неінвазивні ультразвукові технології). За його словами, окремі провінції вже встановлюють тарифи на медичні послуги, пов’язані з НКІ. Це може пришвидшити додавання таких процедур до системи державного медичного страхування.

Обсяг ринку та прогнози

За оцінками TechCrunch, у 2025 році обсяг ринку НКІ в Китаї перевищив $530 млн. Прогнози передбачають зростання до понад $17,3 млрд до 2040 року.
У серпні 2025 року Міністерство промисловості Китаю разом із шістьма іншими відомствами оприлюднило план розвитку НКІ. Документ передбачає:
  • досягнення ключових технічних етапів до 2027 року;
  • формування єдиних галузевих стандартів;
  • створення повного виробничого ланцюга до 2030 року;
  • підтримку спеціалізованих малих і середніх компаній.
Пенг називає чотири фактори, що сприяють розвитку галузі:
  1. Державна політика та фінансування стартапів.
  2. Доступ до великих клінічних ресурсів і відносно нижча вартість досліджень.
  3. Розвинена виробнича база — від мікрочипів і ШІ до медичного обладнання.
  4. Зростання стратегічних інвестицій з боку державних і приватних фондів.
Серед активних гравців ринку — Neuracle, NeuralMatrix, BrainCo, Bo Rui Kang Tech, Aoyi Tech, Brainland Tech та Zhiran Medical. Вони працюють як над імплантованими, так і над неінвазивними рішеннями.
За матеріалами:
vctr.media
КитайІнвестиціїТехнології
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems