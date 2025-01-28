У США призупинили програму для українських біженців U4U — Finance.ua

У США призупинили програму для українських біженців U4U Сьогодні 10:14 — Особисті фінанси

У США призупинили програму для українських біженців U4U

У США оголосили про призупинення роботи програми для громадян України, які через повномасштабну агресію рф мігрують до Штатів. Йдеться про програму United for Ukraine (U4U).

Про це повідомила Служба громадянства та імміграції США (USCIS).

Зазначається, що «призупиняється приймання форми I-134A, онлайн-запиту на підтримку та декларації про фінансову підтримку». Це пояснюється виконавчим указом від 20 січня «Захист наших кордонів».

Наразі прийом заявок заморожено до моменту, поки USCIS не розгляне усі запити, які вже були подані.

Як пише Голос Америки, 25 січня видання The New York Times повідомило, що Міністерство національної безпеки США призупинило програму U4U, а заявки на притулок за цією програмою поки що розглядати не будуть. Газета посилалась на директиву, що міститься в електронному листі, надісланому високопосадовцем Служби громадянства та імміграції США 23 січня, з якою ознайомилась редакція.

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20 січня президент США Дональд Трамп підписав указ «Захист наших кордонів». У ньому, серед іншого, президент доручив міністру внутрішньої безпеки відкоригувати програми із надання притулку людям, які прибувають до США, та зупинити програми із надання притулку, які суперечать політиці США.

Довідка Finance.ua:

Програма «Єднання заради України» (United for Ukraine, U4U) дає можливість громадянам України та їхнім найближчим родичам, які перебувають за межами США, приїхати до Штатів і тимчасово перебувати у країні протягом 2 років.

Українці, які беруть участь у програмі U4U, повинні мати спонсора у США, який погоджується надавати їм фінансову підтримку на час їхнього перебування у Штатах.

Першим кроком у процесі «Єднання заради України» є подання спонсором із США заяви за формою I-134А «Онлайн-запит на участь у програмі у якості спонсора та декларація про фінансову підтримку» до USCIS. Потім уряд США перевірить спонсора, щоб переконатися, що він здатний фінансово підтримувати особу, яку погоджується спонсорувати.

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