У США пригрозили санкціями країнам, які відмовляться приймати своїх мігрантів — Finance.ua
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У США пригрозили санкціями країнам, які відмовляться приймати своїх мігрантів

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У США пригрозили санкціями країнам, які відмовляться приймати своїх мігрантів
У США пригрозили санкціями країнам, які відмовляться приймати своїх мігрантів
США готові запровадити санкції проти країн, які відмовлятимуться приймати назад своїх громадян, що нелегально перебувають в Америці.
Про це написав спікер Палати представників США Майк Джонсон у соцмережі Х.
«Колумбія і всі країни повинні бути напоготові — Конгрес повністю готовий запровадити санкції та інші заходи проти тих, хто не співпрацює в повному обсязі або не виконує вимоги прийняти своїх громадян, які нелегально перебувають на території США», — написав Джонсон.
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Він зазначив, що президент США Дональд Трамп ставить Америку «на перше місце, як і обіцяв і Конгрес впроваджуватиме політику, яка зміцнить його порядок денний».
Нагадаємо, в неділю, 26 січня, президент Колумбії Густаво Петро заблокував посадку двох американських військових літаків у країні, в яких перебували депортовані мігранти зі США. У відповідь на це Трамп запровадив низку обмежень і санкцій проти країни.
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Візовий відділ посольства США в Колумбії закрився і призупинив обробку віз. Це сталося після того, як колумбійський президент Густаво Петро відмовився прийняти два рейси з мігрантами зі Штатів.
Згодом у Білому домі заявили, що Колумбія погодилася на «необмежений прийом» іммігрантів, які нелегально в’їхали до США з Колумбії, і що президент Дональд Трамп не буде стягувати з країни 25% мита, «якщо Колумбія не виконає цю угоду».
За матеріалами:
УНН
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