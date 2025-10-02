0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Скільки українці можуть легально працювати в польському сільському господарстві

Особисті фінанси
28
Скільки українці можуть легально працювати в польському сільському господарстві
Скільки українці можуть легально працювати в польському сільському господарстві
Українці, які працюють у польському сільському господарстві, отримали можливість продовжити своє легальне перебування та роботу до 4 березня 2026 року.
Читайте також
Відповідна поправка продовжує дію норм, ухвалених після 24 лютого 2022 року, які стосуються українців, що прибули до Польщі у зв’язку з війною, пише inpoland.
Це рішення дозволяє тисячам людей і надалі підтримувати аграрний сектор країни.
Читайте також
Нові правила передбачають
Українські сільськогосподарські асистенти можуть надавати допомогу на фермерських господарствах у галузі рослинництва та тваринництва.
Робота здійснюється на основі угоди про допомогу у зборі врожаю, яка передбачає обов’язкове покриття працівників страхуванням від нещасних випадків, хвороб і вагітності у визначеному обсязі, а також медичним страхуванням.
Водночас закон містить умови, за яких право на легальне проживання може бути втрачено.
Читайте також
Зокрема, йдеться про виїзд з Польщі на строк понад 30 днів або отримання тимчасового захисту в іншій країні ЄС. У таких випадках обсяг роботи та термін дії угод регулюються положеннями про соціальне страхування фермерів.

Медичне (туристичне) страхування за кордон

Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems