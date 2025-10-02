Скільки українці можуть легально працювати в польському сільському господарстві
Українці, які працюють у польському сільському господарстві, отримали можливість продовжити своє легальне перебування та роботу до 4 березня 2026 року.
Відповідна поправка продовжує дію норм, ухвалених після 24 лютого 2022 року, які стосуються українців, що прибули до Польщі у зв’язку з війною, пише inpoland.
Це рішення дозволяє тисячам людей і надалі підтримувати аграрний сектор країни.
Нові правила передбачають
Українські сільськогосподарські асистенти можуть надавати допомогу на фермерських господарствах у галузі рослинництва та тваринництва.
Робота здійснюється на основі угоди про допомогу у зборі врожаю, яка передбачає обов’язкове покриття працівників страхуванням від нещасних випадків, хвороб і вагітності у визначеному обсязі, а також медичним страхуванням.
Водночас закон містить умови, за яких право на легальне проживання може бути втрачено.
Зокрема, йдеться про виїзд з Польщі на строк понад 30 днів або отримання тимчасового захисту в іншій країні ЄС. У таких випадках обсяг роботи та термін дії угод регулюються положеннями про соціальне страхування фермерів.
