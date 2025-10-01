0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Невідповідність даних в реєстрі Оберіг та паперового документа: що робити

Особисті фінанси
54
Невідповідність даних в реєстрі Оберіг та паперового документа: що робити
Невідповідність даних в реєстрі Оберіг та паперового документа: що робити
Якщо в персональних даних в мобільному застосунку «Резерв+» є помилки чи неточності, то їх потрібно виправити.
Про це повідомили на порталі «Юристи.UA».
Читайте також
Для цього існує один варіант — подача заяви до територіального центру комплектування із проханням виправити помилки.
Приклад
До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, що йому робити, якщо у застосунку «Резерв+» та паперовому військово-обліковому документі дані відрізняються.
«Найшвидший варіант вирішення питання — це особисто звернутися до ТЦК», — зазначив у відповіді громадянину юрист Владислав Дерій.
«Звертайтеся до ТЦК та СП тільки особисто, це значно пришвидшить вирішення питання», — підкреслив адвокат з Чернігова Вячеслав Кирда.
Читайте також
Для цього необхідно подати заяву до ТЦК із проханням виправити дані у Реєстрі", — сказав адвокат Юрій Айвазян.
Нещодавно писали, що після оновлення мобільного застосунку «Резерв+» деякі користувачі виявили новий статус «потребує базової загальновійськової підготовки».
Це пояснила представниця Міністерства оборони України Галина Воловіна. Поява цього сповіщення вказує на відсутність у військовому реєстрі відомостей про військово-облікову спеціальність конкретної особи.
Також нагадаємо, в застосунку Резерв+ з’явилася можливість сплатити штраф за непостановку на військовий облік за новою адресою після зміни місця проживання.
📌 Немає змоги читати? Скористайтеся нашим аудіоформатом, достатньо натиснути на зображення у новинах на Finance.ua.
За матеріалами:
Finance.ua
Резерв+
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems