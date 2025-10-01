Невідповідність даних в реєстрі Оберіг та паперового документа: що робити
Якщо в персональних даних в мобільному застосунку «Резерв+» є помилки чи неточності, то їх потрібно виправити.
Про це повідомили на порталі «Юристи.UA».
Для цього існує один варіант — подача заяви до територіального центру комплектування із проханням виправити помилки.
Приклад
До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, що йому робити, якщо у застосунку «Резерв+» та паперовому військово-обліковому документі дані відрізняються.
«Найшвидший варіант вирішення питання — це особисто звернутися до ТЦК», — зазначив у відповіді громадянину юрист Владислав Дерій.
«Звертайтеся до ТЦК та СП тільки особисто, це значно пришвидшить вирішення питання», — підкреслив адвокат з Чернігова Вячеслав Кирда.
Для цього необхідно подати заяву до ТЦК із проханням виправити дані у Реєстрі", — сказав адвокат Юрій Айвазян.
Нещодавно писали, що після оновлення мобільного застосунку «Резерв+» деякі користувачі виявили новий статус «потребує базової загальновійськової підготовки».
Це пояснила представниця Міністерства оборони України Галина Воловіна. Поява цього сповіщення вказує на відсутність у військовому реєстрі відомостей про військово-облікову спеціальність конкретної особи.
Також нагадаємо, в застосунку Резерв+ з’явилася можливість сплатити штраф за непостановку на військовий облік за новою адресою після зміни місця проживання.
