Повернення українських біженців на батьківщину може вплинути на економіку Європи — Finance.ua

Повернення українських біженців на батьківщину може вплинути на економіку Європи Сьогодні 16:07 — Світ

Повернення українських біженців на батьківщину може вплинути на економіку Європи

Країни Східної Європи, які вже відчувають економічні наслідки війни росії проти України, можуть зіткнутися з новим витком інфляції після завершення бойових дій. Це пов’язано з можливим відтоком українських біженців, які можуть покинути робочі місця.

Про це пише Reuters.

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Понад 4,3 мільйона українців, які втекли до Європейського Союзу від війни в Україні, отримали роботу в європейських країнах.

Внесок українців в економічне зростання

Видання пише, що українці, які отримали законне право жити та працювати в Європі сприяли швидкому розширенню виробництва та експорту в регіоні.

За даними Євростату, із 4,3 мільйона людей 22% працює у Польщі, а приблизно 9% - у Чехії.

«Частина економічного успіху в багатьох країнах пов’язана з українцями, які переїхали туди протягом останніх двох років», — сказав глава швейцарської банківської групи Bank J. Safra Sarasin Крістіан Петтер.

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За його словами, після так званого відтоку українців додому, у таких країнах як Польща, Словаччина та Чехія утвориться «прогалина на ринку праці» і це стане викликом для країн.

Рівень безробіття в Польщі знаходиться на найнижчому рівні за весь час, підштовхнувши зростання зарплати до піку минулого року в 10%.

Окрім того, уряд Чехії попередив, що нестача робочої сили загрожує її економіці, і ця тенденція відображена в інших країнах регіону.

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Зростання зарплат та інфляція ускладнюють зниження процентних ставок центральними банками, а стійка інфляція та зростання долара США вже кинули виклик поточному циклу зниження ставок у Східній Європі.

Довідка Finance.ua:

Україна активізує зусилля щодо заохочення біженців від війни повернутися з Німеччини додому. Причиною цього є брак робочої сили;

через бюрократичні обмеження українські біженці у Великій Британії постали перед загрозою втрати роботи і житла. Причина в тому, що їхні візи не можуть бути продовжені через нову програму UPE, яка запрацює з лютого;



раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга оголосив, що на сьогодні близько 7,5 мільйона українців перебувають за кордоном.

Українська правда За матеріалами:

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