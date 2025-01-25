Повернення українських біженців на батьківщину може вплинути на економіку Європи — Finance.ua

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Повернення українських біженців на батьківщину може вплинути на економіку Європи

Світ
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Повернення українських біженців на батьківщину може вплинути на економіку Європи
Повернення українських біженців на батьківщину може вплинути на економіку Європи
Країни Східної Європи, які вже відчувають економічні наслідки війни росії проти України, можуть зіткнутися з новим витком інфляції після завершення бойових дій. Це пов’язано з можливим відтоком українських біженців, які можуть покинути робочі місця.
Про це пише Reuters.
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Понад 4,3 мільйона українців, які втекли до Європейського Союзу від війни в Україні, отримали роботу в європейських країнах.

Внесок українців в економічне зростання

Видання пише, що українці, які отримали законне право жити та працювати в Європі сприяли швидкому розширенню виробництва та експорту в регіоні.

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За даними Євростату, із 4,3 мільйона людей 22% працює у Польщі, а приблизно 9% - у Чехії.
«Частина економічного успіху в багатьох країнах пов’язана з українцями, які переїхали туди протягом останніх двох років», — сказав глава швейцарської банківської групи Bank J. Safra Sarasin Крістіан Петтер.
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За його словами, після так званого відтоку українців додому, у таких країнах як Польща, Словаччина та Чехія утвориться «прогалина на ринку праці» і це стане викликом для країн.
Рівень безробіття в Польщі знаходиться на найнижчому рівні за весь час, підштовхнувши зростання зарплати до піку минулого року в 10%.
Окрім того, уряд Чехії попередив, що нестача робочої сили загрожує її економіці, і ця тенденція відображена в інших країнах регіону.
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Зростання зарплат та інфляція ускладнюють зниження процентних ставок центральними банками, а стійка інфляція та зростання долара США вже кинули виклик поточному циклу зниження ставок у Східній Європі.

Довідка Finance.ua:

  • Україна активізує зусилля щодо заохочення біженців від війни повернутися з Німеччини додому. Причиною цього є брак робочої сили;
  • через бюрократичні обмеження українські біженці у Великій Британії постали перед загрозою втрати роботи і житла. Причина в тому, що їхні візи не можуть бути продовжені через нову програму UPE, яка запрацює з лютого;
  • раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга оголосив, що на сьогодні близько 7,5 мільйона українців перебувають за кордоном.
За матеріалами:
Українська правда
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