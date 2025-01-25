Повернення українських біженців на батьківщину може вплинути на економіку Європи — Finance.ua

Повернення українських біженців на батьківщину може вплинути на економіку Європи
Країни Східної Європи, які вже відчувають економічні наслідки війни росії проти України, можуть зіткнутися з новим витком інфляції після завершення бойових дій. Це пов’язано з можливим відтоком українських біженців, які можуть покинути робочі місця.
Про це пише Reuters.
Понад 4,3 мільйона українців, які втекли до Європейського Союзу від війни в Україні, отримали роботу в європейських країнах.
Внесок українців в економічне зростання
Видання пише, що українці, які отримали законне право жити та працювати в Європі сприяли швидкому розширенню виробництва та експорту в регіоні.
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За даними Євростату, із 4,3 мільйона людей 22% працює у Польщі, а приблизно 9% - у Чехії.
«Частина економічного успіху в багатьох країнах пов’язана з українцями, які переїхали туди протягом останніх двох років», — сказав глава швейцарської банківської групи Bank J. Safra Sarasin Крістіан Петтер.
За його словами, після так званого відтоку українців додому, у таких країнах як Польща, Словаччина та Чехія утвориться «прогалина на ринку праці» і це стане викликом для країн.
Рівень безробіття в Польщі знаходиться на найнижчому рівні за весь час, підштовхнувши зростання зарплати до піку минулого року в 10%.
Окрім того, уряд Чехії попередив, що нестача робочої сили загрожує її економіці, і ця тенденція відображена в інших країнах регіону.
Зростання зарплат та інфляція ускладнюють зниження процентних ставок центральними банками, а стійка інфляція та зростання долара США вже кинули виклик поточному циклу зниження ставок у Східній Європі.
Довідка Finance.ua:
- Україна активізує зусилля щодо заохочення біженців від війни повернутися з Німеччини додому. Причиною цього є брак робочої сили;
- через бюрократичні обмеження українські біженці у Великій Британії постали перед загрозою втрати роботи і житла. Причина в тому, що їхні візи не можуть бути продовжені через нову програму UPE, яка запрацює з лютого;
- раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга оголосив, що на сьогодні близько 7,5 мільйона українців перебувають за кордоном.
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