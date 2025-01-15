Норвегія не надаватиме притулок українським біженцям з 14 областей — Finance.ua

Норвегія не надаватиме притулок українським біженцям з 14 областей Сьогодні 12:17 — Особисті фінанси

Норвегія не надаватиме притулок українським біженцям з 14 областей

Директорат у справах іноземців (UDI) зробив нову оцінку безпекової ситуації в Україні, і з 13 січня 2025 року визнав ще кілька областей безпечними.

Про це йдеться на сайті Норвезького управління імміграції.

У вересні 2024 правила були змінені , і особи, які проживали в областях, які норвезький уряд вважає безпечними, не могли більше отримати колективний захист. У січні цього року UDI оновив список таких областей.

Уряд Норвегії визнав безпечними такі області:

Черкаську;

Чернівецьку;

Івано-Франківську;

Хмельницьку;

Кіровоградську;

Київську (область, не місто);

Львівську;

Полтавську;

Рівненську;

Тернопільську;

Вінницьку;

Волинську;

Закарпатську;

Житомирську.

Зміни стосуються осіб, які подали заявку на захист з 28 вересня 2024 року і не отримали відповіді на свою заявку про захист до 13 січня 2025, та осіб, які подали заявку на захист з 13 січня 2025.

Кого не стосуються зміни:

осіб, які подали заявку на захист до 28 вересня 2024 року;

осіб, які вже мають дозвіл та продовжуватимуть його;

осіб, які прибули до Норвегії через Програму медичної евакуації (Medevac);

осіб, чиї близькі члени сім’ї отримали колективний захист у Норвегії. До близьких членів сім’ї належать чоловік/дружина, співмешканець (-ця), діти до 18 років та інші члени родини, які проживали з вами до 24 лютого 2022 року.

Якщо особа подає заявку на захист у Норвегії та проживала в області, яку норвезький уряд вважає безпечною, то її розглянуть в індивідуальному порядку. Критерії для отримання індивідуального захисту набагато суворіші, ніж для колективного захисту.

Нагадаємо, у 2025 році Норвегія спрямує найбільшу військову допомогу у своїй історії. Йдеться про суму для України, яка сягне більш як 2 мільярди євро.

Майже половина українців — 47%, які знайшли прихисток у Норвегії, заявляють , що не повернуться в Україну навіть після завершення війни.

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