Норвегія не надаватиме притулок українським біженцям з 14 областей — Finance.ua
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Норвегія не надаватиме притулок українським біженцям з 14 областей

Особисті фінанси
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Норвегія не надаватиме притулок українським біженцям з 14 областей
Норвегія не надаватиме притулок українським біженцям з 14 областей
Директорат у справах іноземців (UDI) зробив нову оцінку безпекової ситуації в Україні, і з 13 січня 2025 року визнав ще кілька областей безпечними.
Про це йдеться на сайті Норвезького управління імміграції.
У вересні 2024 правила були змінені, і особи, які проживали в областях, які норвезький уряд вважає безпечними, не могли більше отримати колективний захист. У січні цього року UDI оновив список таких областей.
Уряд Норвегії визнав безпечними такі області:
  • Черкаську;
  • Чернівецьку;
  • Івано-Франківську;
  • Хмельницьку;
  • Кіровоградську;
  • Київську (область, не місто);
  • Львівську;
  • Полтавську;
  • Рівненську;
  • Тернопільську;
  • Вінницьку;
  • Волинську;
  • Закарпатську;
  • Житомирську.
Зміни стосуються осіб, які подали заявку на захист з 28 вересня 2024 року і не отримали відповіді на свою заявку про захист до 13 січня 2025, та осіб, які подали заявку на захист з 13 січня 2025.
Кого не стосуються зміни:
  • осіб, які подали заявку на захист до 28 вересня 2024 року;
  • осіб, які вже мають дозвіл та продовжуватимуть його;
  • осіб, які прибули до Норвегії через Програму медичної евакуації (Medevac);
  • осіб, чиї близькі члени сім’ї отримали колективний захист у Норвегії. До близьких членів сім’ї належать чоловік/дружина, співмешканець (-ця), діти до 18 років та інші члени родини, які проживали з вами до 24 лютого 2022 року.
Якщо особа подає заявку на захист у Норвегії та проживала в області, яку норвезький уряд вважає безпечною, то її розглянуть в індивідуальному порядку. Критерії для отримання індивідуального захисту набагато суворіші, ніж для колективного захисту.
Нагадаємо, у 2025 році Норвегія спрямує найбільшу військову допомогу у своїй історії. Йдеться про суму для України, яка сягне більш як 2 мільярди євро.
Майже половина українців — 47%, які знайшли прихисток у Норвегії, заявляють, що не повернуться в Україну навіть після завершення війни.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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