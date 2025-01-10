Норвегія виділила Україні на 2025 рік історично найбільший розмір допомоги — Finance.ua
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Норвегія виділила Україні на 2025 рік історично найбільший розмір допомоги

Казна та Політика
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Норвегія виділила Україні на 2025 рік історично найбільший розмір допомоги
Норвегія виділила Україні на 2025 рік історично найбільший розмір допомоги
У 2025 році Норвегія спрямує найбільшу військову допомогу у своїй історії. Йдеться про суму для України, яка сягне більш як 2 мільярди євро.
Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров у Facebook.
«У 2025 році Норвегія спрямує найбільшу військову допомогу у своїй історії — понад 2 мільярди євро — саме для України. Ці домовленості виведуть нашу співпрацю на новий рівень», — пояснив Умєров.
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Він розповів, що окрему увагу вони з міністром оборони Норвегії Бйорном Арільдом Грамом приділили питанню посилення систем ППО.
«Крім того, Норвегія продовжить інвестувати в український оборонно-промисловий комплекс та спільні проєкти, зокрема у виробництво боєприпасів. Обговорили новий механізм співпраці — „норвезьку модель“, яка доповнить уже успішну „данську модель“ і посилить нашу обороноздатність», — наголосив міністр.
Нагадаємо, на засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» 9 січня затвердили 8 дорожніх карт, які визначають ключові цілі Сил оборони України до 2027 року.
За матеріалами:
РБК-Україна
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