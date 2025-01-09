На «Рамштайні» затвердили 8 дорожніх карт з підтримки України до 2027 року — Finance.ua
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На «Рамштайні» затвердили 8 дорожніх карт з підтримки України до 2027 року

Казна та Політика
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На «Рамштайні» затвердили 8 дорожніх карт з підтримки України до 2027 року
На «Рамштайні» затвердили 8 дорожніх карт з підтримки України до 2027 року, Reuters
На засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» затвердили 8 дорожніх карт, які визначають ключові цілі Сил оборони України до 2027 року.
Про це йдеться у спільній заяві групи лідерів коаліцій можливостей для України.
«Ці дорожні карти є суттєвим кроком уперед у підтримці України нашими країнами, інформують про продовження роботи коаліцій можливостей, а також надсилають важливий сигнал щодо попиту оборонній промисловості», — йдеться у заяві.
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За словами лідерів коаліцій, союзники планують тісно співпрацювати з Україною, щоб визначити, як досягти «цих контрольних показників, збалансовуючи як воєнний час, так і майбутні потреби України у Збройних силах через наші відповідні національні пожертвування, закупівлі, інвестиції та зусилля з розширення можливостей ОПК, в тому числі».
Коаліції також планують постійно вдосконалювати та інтегрувати ці докладні плани для підтримки невідкладних та довгострокових потреб, оскільки Україна захищається від майбутньої російської агресії та стримує її.
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Як повідомив міністр оборони Рустем Умєров, дорожні карти коаліцій визначають стратегічні цілі України до 2027 року та стають основою для середньострокової та довгострокової підтримки.
«Ми також працюємо над тим, щоб наші Збройні Сили були повністю сумісні з силами Альянсу. Наше головне завдання — збалансувати нагальні потреби нашої армії під час війни із довгостроковими цілями розвитку українських Сил оборони», — зазначив він.
За словами міністра, учасники «Рамштайну» визначили основні напрямки роботи:
  • забезпечення військової допомоги;
  • організація закупівель;
  • залучення інвестицій;
  • підтримка української оборонної промисловості та її розвитку.
За матеріалами:
suspilne.media
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