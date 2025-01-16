Українські біженці у Британії втрачають роботу через нові візові правила, — The Telegraph Сьогодні 08:24 — Особисті фінанси

Через бюрократичні обмеження українські біженці у Великій Британії постали перед загрозою втрати роботи і житла. Причина в тому, що їхні візи не можуть бути продовжені через нову програму UPE, яка запрацює з лютого, пише The Telegraph

У листопаді для українських біженців запровадили схему продовження дозволу на перебування, який дає змогу залишатися у Великій Британії ще 18 місяців після закінчення терміну дії віз, зазначає видання. Але подати запит на продовження дозволу вони можуть лише протягом 28 днів після закінчення терміну дії візи.

Обмеження призвело до того, повідомляється, що роботодавці розривають трудові договори з українцями або не запрошують їх на співбесіди на тлі невизначеності.

За підрахунками благодійної організації «Опора», яка керує інформаційним онлайн-порталом для українців у Британії, працевлаштування для близько 20 тисяч українців, що становить 15% від усієї кількості біженців, опинилося під загрозою через ці правила.

33-річна Яна Проніна розповіла виданню, що з нею розірвали контракт на викладацьку посаду в лондонському коледжі через невизначений візовий статус.

«Спочатку мені було важко знайти роботу, тому що моя українська кваліфікація була недостатньою. Я закінчила курс підготовки вчителів у Лондоні за власний кошт після того, як центр зайнятості мені відмовив у фінансуванні», — розповіла викладачка з України.

За її словами, вона влаштувалася на роботу через агентство, а через рік знову пройшла співбесіду на ту саму посаду безпосередньо в коледжі і отримала постійний контракт. Проте через два місяці він був анульований, бо термін дії візи офіційно закінчувався.

49-річний українець, який теж мешкає в Лондоні, пояснив, що його роботодавець теж відмовився продовжити трудовий контракт з тих же причин.

«Я пройшов конкурс із 30 претендентів на посаду. Зараз я розсилаю своє резюме, але після перевірки права на роботу мене навіть не запрошують на співбесіди», — повідомив чоловік.

Голова загальнопартійної парламентської групи з питань України Алекс Собель сказав, що він обговорював це питання з відповідними відомствами.

«Я думаю, що Міністерство внутрішніх справ і Міністерство житлового будівництва, громад і місцевого самоврядування повинні співпрацювати з Департаментом бізнесу і торгівлі, спілкуватися з роботодавцями, щоб забезпечити безперервність працевлаштування українців», — зазначив Собель.

УНІАН За матеріалами:

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