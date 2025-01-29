Українські біженці у Польщі можуть отримати компенсацію за оренду житла — Finance.ua

Українські біженці у Польщі можуть отримати компенсацію за оренду житла Сьогодні 18:30 — Особисті фінанси

Українські біженці у Польщі можуть отримати компенсацію за оренду житла

Українці з центрів колективного розміщення у Польщі можуть отримати фінансову підтримку для оренди житла. Допомога передбачає покриття витрат на оренду квартири протягом шести місяців, а також сприяння у працевлаштуванні.

Про це пише Polskie Radio.

Головна мета програми — у Польщі хочуть допомогти біженцям стати незалежними, якщо вони вирішать залишитися у країні.

«Підтримка необхідна, оскільки процес інтеграції може бути складним, особливо для тих, хто живе в центрах розміщення. Часто ці люди не мають можливості вивчити польську мову, що значно ускладнює пошук роботи», — зазначила Вікторія Захарова з фонду Siła Jedności, який реалізує ініціативу в Люблінському воєводстві.

За її словами, багато українських біженців, які мешкають у таких центрах, не можуть дозволити собі навіть найдешевше житло. Це стосується переважно багатодітних родин, одиноких матерів, сімей із дітьми з інвалідністю та пенсіонерів.

«Деякі жінки отримують фінансову допомогу від чоловіків, які воюють або працюють в Україні, але рівень життя в обох країнах суттєво відрізняється. Тому ми також надаємо таким сім’ям продовольчу підтримку кожні кілька тижнів», — додає Захарова.

Нагадаємо, з 1 лютого 2025 року в Польщі можна буде подавати заяви на допомогу 800 Плюс. Але для українців є умова: вона призначатиметься лише за умови залучення дитини до польської системи освіти.

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Як повідомляє Головне статистичне управління Польщі (GUS), у 3 кварталі 2024 року українці, які перебували в Польщі, здійснили понад 5 мільйонів перетинів кордону та витратили за цей період більше 2,2 мільярдів злотих, що еквівалентно понад 20 мільярдів гривень. Витрати українців, які включають покупку товарів, послуг, а також витрати на проживання та подорожі, мають прямий вплив на ринок споживчих товарів та послуг.

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