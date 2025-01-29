Податковий контроль в Польщі: що зміниться для продавців на Vinted, OLX і Allegro — Finance.ua

Податковий контроль в Польщі: що зміниться для продавців на Vinted, OLX і Allegro Сьогодні 16:54 — Особисті фінанси

Податковий контроль в Польщі: що зміниться для продавців на Vinted, OLX і Allegro

До кінця січня такі популярні платформи, як Vinted, OLX і Allegro, зобов’язані подати до податкової звіти про онлайн-продажі користувачів. Податкову зацікавлять ті, хто уклав певну кількість умов або продав товарів на певну суму.

Про це пише inpoland.net.pl.

Директива DAC7 накладає зобов’язання щодо інформації про продажі користувачів на онлайн-платформах. Відповідні відомості мають бути надіслані до податкової адміністрації до кінця січня, а саме сервіси мають надіслати до податкової інформацію про продавців, які здійснили не менше 30 угод на рік (дані за 2023 та 2024 роки), а також про тих, хто продав менше, але сума їхніх угод перевищує дві тисячі євро.

Експерти пояснюють, що податківці перевірятимуть навіть тих, хто регулярно продає вживані речі. Але якщо предметом продажу є власні вживані речі, то досить буде це пояснити співробітникам податкової.

Навіщо це

Метою надання інформації є виявлення тих підприємців, які незаконно ведуть бізнес та ухиляються від сплати податків. Їм загрожуватимуть чималі штрафи.

Довідка Finance.ua:

Раніше Національна податкова адміністрація Польщі (KAS) оголосила про посилення контролю за фінансовими операціями іноземців , зокрема українців, які ведуть бізнес у країні або здійснюють грошові перекази. Починаючи з 2025 року, такі перевірки можуть призвести до блокування банківських рахунків у разі виявлення підозрілих транзакцій або ухилення від сплати податків.

, зокрема українців, які ведуть бізнес у країні або здійснюють грошові перекази. Починаючи з 2025 року, такі перевірки можуть призвести до блокування банківських рахунків у разі виявлення підозрілих транзакцій або ухилення від сплати податків. На засіданні Сейму Польщі обговорюється міграційний пакет, який серед іншого включає зміни щодо працевлаштування іноземців у Польщі. Що саме може змінитися — розповіли тут.

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