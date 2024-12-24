Блокування рахунків у Польщі: хто з українців може потрапити під перевірки податківців — Finance.ua
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Блокування рахунків у Польщі: хто з українців може потрапити під перевірки податківців

Особисті фінанси
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Блокування рахунків у Польщі: хто з українців може потрапити під перевірки податківців
Блокування рахунків у Польщі: хто з українців може потрапити під перевірки податківців
Національна податкова адміністрація Польщі (KAS) оголосила про посилення контролю за фінансовими операціями іноземців, зокрема українців, які ведуть бізнес у країні або здійснюють грошові перекази. Починаючи з 2025 року, такі перевірки можуть призвести до блокування банківських рахунків у разі виявлення підозрілих транзакцій або ухилення від сплати податків.
Про це повідомляє in Poland.
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Зі слів заступника міністра фінансів Збігнєва Ставицького, головною метою нових заходів є боротьба з шахрайством і тіньовою економікою. За останні роки в Польщі почастішали випадки використання фіктивних рахунків-фактур, підроблених документів та схем для ухилення від сплати податків, що завдало значних збитків державному бюджету.
Найбільша увага приділяється галузям, які вважаються найвразливішими до податкових порушень:
  • Будівельні послуги. Часто фіксуються фіктивні рахунки-фактури та документи для зменшення податкових зобов’язань.
  • Нематеріальні послуги. Через складнощі з перевіркою реальності наданих послуг, ця сфера є однією з найбільш ризикованих.
  • ІТ-сектор. Тіньові транзакції та підроблені документи тут залишаються серйозною проблемою.
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Українські підприємці та фізичні особи, які здійснюють перекази значних сум грошей або працюють у зазначених сферах, ризикують потрапити під увагу податкових органів.
Основні причини блокування рахунків:
  1. Великі транзакції без чітко зазначеного призначення або з ненадійних джерел.
  2. Використання підроблених рахунків-фактур для зменшення податкового навантаження.
  3. Невчасне декларування доходів або їх приховування.
Українцям, які працюють або ведуть бізнес у Польщі, варто заздалегідь подбати про прозорість своїх фінансових операцій:
  • вести детальний облік усіх транзакцій;
  • своєчасно сплачувати податки та подавати звіти;
  • перевіряти постачальників і партнерів на надійність;
  • уникати тіньових схем та сумнівних платежів.
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Також рекомендується консультуватися з бухгалтерами або юристами, які спеціалізуються на податковому законодавстві Польщі.
У 2025 році Польща посилює боротьбу з податковими порушеннями, і українці, які ведуть бізнес у країні або здійснюють грошові перекази, можуть опинитися під особливим контролем. Найвразливішими будуть підприємці в будівельній, ІТ та нематеріальній сферах послуг.
Аби уникнути блокування рахунків та штрафів, важливо дотримуватися всіх норм податкового законодавства та забезпечити прозорість фінансової діяльності.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
inpoland
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