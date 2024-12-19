Зміни в працевлаштуванні іноземців у Польщі: уряд відкинув вимогу щодо «умови о праце» — Finance.ua

Зміни в працевлаштуванні іноземців у Польщі: уряд відкинув вимогу щодо «умови о праце» Сьогодні 14:37 — Особисті фінанси

Зміни в працевлаштуванні іноземців у Польщі: уряд відкинув вимогу щодо «умови о праце»

У середу, 18 грудня, уряд прийняв підготовлений Міністерством сім’ї, праці та соціальної політики проєкт закону про умови доручення роботи іноземцям на території Республіки Польща. Урядовці вилучили несприятливі положення щодо обов’язкового працевлаштування іноземців за трудовими договорами («умова о праце»).

Про це пише inpoland.net.pl.

Як розповів Кшиштоф Пашик, міністр розвитку та технологій, з проєкту було вилучено вкрай несприятливі положення щодо обов’язкового працевлаштування іноземців за трудовим договором, які критикували підприємці. Цей проєкт скасує розширені повноваження Національної інспекції праці та Прикордонної служби щодо підприємців, які наймають на роботу іноземців у Польщі.

Про що йдеться

Представники Мінпраці зазначили, що останніми роками на польському ринку праці постійно збільшується кількість іноземців. Тому було ухвалено рішення, які запроваджують комплексні правила для того, щоб ринок праці в Польщі був справедливим і безпечним місцем для всіх.

Нові правила покликані обмежити випадки шахрайства, коли дозволи на роботу видаються не з метою роботи, а для в’їзду до Шенгенської зони.

Зокрема було запропоновано запровадити «електронізацію» проваджень та нових функціональних можливостей в ІТ-системах для перевірки видачі дозволів на роботу. Ці нововведення мають сприяти підвищенню швидкості та ефективності адміністративних проваджень у справах працевлаштування іноземців.

Читайте також Мінімальна зарплата в Польщі: чому ЄС наполягає на змінах

Також буде створено реєстр «умов о праце». Коли нові положення набудуть чинності, роботодавець повинен буде надіслати копію трудового договору, укладеного з іноземцем, до органу, який видає дозвіл на роботу.

Навіщо це

Як пояснили в Міністерстві сім’ї, праці та соціальної політики, нові правила спрямовані покінчити з реальністю, коли іноземці виконують найважчу роботу та отримують найнижчу зарплату, а також обмежити такі явища як недоплата іноземцям.

Законопроєкт передбачає посилення покарання для роботодавців, які нелегально працевлаштовують іноземців. Такі дії каратимуться штрафом від 3000 до 50 000 злотих за кожен випадок.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.