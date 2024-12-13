Кредитів на житло від 0% до 1,5% не буде: уряд Польщі згортає обіцяну програму доплат — Finance.ua

Кредитів на житло від 0% до 1,5% не буде: уряд Польщі згортає обіцяну програму доплат
Міністр розвитку Польщі Кшиштоф Пашик визнав, що обіцяної державної програми кредитів на житло 0−1,5% не буде. Однак це не означає, що не буде жодної форми допомоги позичальникам.
Про це повідомляє Yavp. pl з пoсиланням на rp.pl.
Що про це відомо
Програма дотацій до кредитів Mieszkanie na start — один із стовпів комплексної програми житлового будівництва, яку гучноанонсував уряд, — мала запрацювати ще з липня 2024 року. Потім її перенесли на осінь, ще пізніше — на початок 2025 року. Тепер вже відомо, що і цього не буде.
Передбачалося, що відсоткова ставка кредиту в рамках програми Mieszkanie na start залежатиме від розміру домогосподарства:
- 1,5% - у випадку домогосподарства з 1 та 2 осіб,
- 1% - з 3 осіб,
- 0,5% - з 4 осіб,
- 0% - з 5 і більше осіб.
Різницю між вищевказаними ставками і процентними ставками банків, які видаватимуть кредити, держава мала доплачуватити протягом 10 років.
Уряд Польщі відмовляється від ідеї кредиту 0−1,5% і тепер обіцяє, що в першому кварталі 2025 року представить нову комплексну програму житлового будівництва.
У ній має бути й нова форма допомоги тим, хто купуватиме житло. Яка саме — поки невідомо.
«У нас є різні думки, розбіжності щодо того, яка форма підтримки повинна домінувати. Найближчим часом ми вирішимо це питання. Ключовий вплив на цей спір має ситуація, яку створила програма наших попередників — різко, без підготовки, без обдумування, що призвело до зростання цін», — зазначив Міністр розвитку Кшиштоф Пашик.
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