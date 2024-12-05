Скільки молодих українців хотіли б виїхати за кордон (опитування, інфографіка) — Finance.ua
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Скільки молодих українців хотіли б виїхати за кордон (опитування, інфографіка)

Казна та Політика
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Скільки молодих українців хотіли б виїхати за кордон (опитування, інфографіка)
Скільки молодих українців хотіли б виїхати за кордон (опитування, інфографіка)
32% українців віком від 16 до 35 років хотіли би виїхати проживати за кордон якби мали таку можливість. Але 45% - не хотіли б.
Про це повідомляється в опитуванні Соціологічної групи «Рейтинг».

Хто хоче виїхати

Частіше виїхати хочуть люди зі східних регіонів, малих міст, ВПО, чоловіки, молодь у віці 22−25 років, студенти.
Скільки молодих українців хотіли б виїхати за кордон (опитування, інфографіка)

Мотиви виїзду

Безпека, можливість більше заробляти, а також можливості для дитини — це основні мотиви виїзду. Також відносно важливими є кращі умови проживання, можливості подорожувати.
Скільки молодих українців хотіли б виїхати за кордон (опитування, інфографіка)

Причини

Проблема міграції з сільської місцевості пов’язана з економічними факторами: жителі сіл, які хочуть виїхати за кордон, частіше пояснюють це можливістю більше заробляти та кращими перспективами працевлаштування за кордоном.
Скільки молодих українців хотіли б виїхати за кордон (опитування, інфографіка)
Для молодих людей у віці 16−21 мотивами переїзду частіше слугують пошук кращих умов проживання, самореалізації, перспектив роботи та якісної освіти.

Довідка Finance.ua:

Ми нещодавно писали, що Європейські країни стикаються з наступними викликами, що впливають на їхні пенсійні системи:
  • Старіння населення. Частка людей старше 65 років у країнах ЄС до 2050 року досягне 30% від загальної чисельності населення.
  • Зниження народжуваності. Менша кількість молоді, яка працює, означає менше внесків до пенсійних фондів.
  • Зростання тривалості життя. В середньому європейці живуть на 5−10 років довше, ніж у 1970-х роках.
Щоб розв’язати ці проблеми, країни впроваджують кілька реформ:
  1. Підвищення пенсійного віку. Замість традиційного виходу на пенсію у 60−65 років, дедалі частіше встановлюється межа 67, або навіть 70 років.
  2. Впровадження накопичувальних систем. Громадянам пропонують самостійно створювати пенсійні заощадження через приватні рахунки.
  3. Стимулювання пізнішого виходу на пенсію. Наприклад, через фінансові бонуси за продовження роботи після досягнення пенсійного віку.

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За матеріалами:
Finance.ua
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