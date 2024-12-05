Скільки молодих українців хотіли б виїхати за кордон (опитування, інфографіка) — Finance.ua

Скільки молодих українців хотіли б виїхати за кордон (опитування, інфографіка)
32% українців віком від 16 до 35 років хотіли би виїхати проживати за кордон якби мали таку можливість. Але 45% - не хотіли б.
Про це повідомляється в опитуванні Соціологічної групи «Рейтинг».
Хто хоче виїхати
Частіше виїхати хочуть люди зі східних регіонів, малих міст, ВПО, чоловіки, молодь у віці 22−25 років, студенти.
Мотиви виїзду
Безпека, можливість більше заробляти, а також можливості для дитини — це основні мотиви виїзду. Також відносно важливими є кращі умови проживання, можливості подорожувати.
Причини
Проблема міграції з сільської місцевості пов’язана з економічними факторами: жителі сіл, які хочуть виїхати за кордон, частіше пояснюють це можливістю більше заробляти та кращими перспективами працевлаштування за кордоном.
Для молодих людей у віці 16−21 мотивами переїзду частіше слугують пошук кращих умов проживання, самореалізації, перспектив роботи та якісної освіти.
Довідка Finance.ua:
Ми нещодавно писали, що Європейські країни стикаються з наступними викликами, що впливають на їхні пенсійні системи:
- Старіння населення. Частка людей старше 65 років у країнах ЄС до 2050 року досягне 30% від загальної чисельності населення.
- Зниження народжуваності. Менша кількість молоді, яка працює, означає менше внесків до пенсійних фондів.
- Зростання тривалості життя. В середньому європейці живуть на 5−10 років довше, ніж у 1970-х роках.
Щоб розв’язати ці проблеми, країни впроваджують кілька реформ:
- Підвищення пенсійного віку. Замість традиційного виходу на пенсію у 60−65 років, дедалі частіше встановлюється межа 67, або навіть 70 років.
- Впровадження накопичувальних систем. Громадянам пропонують самостійно створювати пенсійні заощадження через приватні рахунки.
- Стимулювання пізнішого виходу на пенсію. Наприклад, через фінансові бонуси за продовження роботи після досягнення пенсійного віку.
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