Зеленський запевнив, що влада не примушуватиме повертатися громадян, які виїхали за кордон через війну — Finance.ua

Зеленський запевнив, що влада не примушуватиме повертатися громадян, які виїхали за кордон через війну Сьогодні 18:15 — Світ

Зеленський запевнив, що влада не примушуватиме повертатися громадян, які виїхали за кордон через війну

Президент України Володимир Зеленський заявив, що влада не має наміру тиснути на громадян, які вирішили виїхати за межі країни через війну.

Про це він сказав у інтерв’ю журналістам з Північної Європи.

Зеленський підкреслив, що, незважаючи на потребу в робочій силі, жодних спроб примусити людей повернутися не буде.

«Я можу дуже голосно закликати наших українців, які перебувають за кордоном, приїжджати й допомагати, працювати в оборонній промисловості, допомагати нашим солдатам, платити податки, підтримувати Україну. Я можу це сказати, і, звісно, з задоволенням. І, звичайно, нам потрібна їхня підтримка», — сказав він.

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При цьому він зазначив, що війна принесла багато труднощів і негативних причин для виїзду, тому не буде підштовхувати українців до повернення додому.

Довідка Finance.ua:

за словами демографа, до України може повернутися близько третини або навіть половини біженців;

майже 25% українських біженців у Європі планують оселитися за межами України в довгостроковій перспективі;

внаслідок повномасштабного вторгнення росії у світі налічується 6,7 мільйона українських біженців, більшість з яких зареєстровані в європейських країнах.

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