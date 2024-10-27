Яка кількість українських біженців повернеться на батьківщину: прогноз демографа — Finance.ua

Яка кількість українських біженців повернеться на батьківщину: прогноз демографа Сьогодні 14:08

Яка кількість українських біженців повернеться на батьківщину: прогноз демографа

Директор Інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук України Елла Лібанова зазначила, що точні дані про чисельність населення через 20−25 років залишаються невизначеними. Однак, за її словами, до України може повернутися близько третини або навіть половини біженців.

Про це експерт повідомила в інтерв’ю німецькому виданню Der Spiegel.

Прогноз демографа

Лібанова підкреслила, що мета демографічних досліджень полягає в допомозі владі у прогнозуванні можливих втрат та розробці відповідних сценаріїв.

Проте експертка наголосила, що не варто повністю покладатися на ці прогнози, оскільки на динаміку населення суттєво вплине тривалість війни.

«Ключове питання полягає в тому, коли закінчиться війна, і ми цього не знаємо. Можу з упевненістю сказати лише одне: депопуляція неминуча. Це справедливо навіть у тому випадку, якщо якимось дивом нам вдасться повернути 4 млн людей, які залишили країну. Це неминуче, тому що у нас старе населення,» — пояснила Лібанова.

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Вірогідність повернення

На основі досвіду збройних конфліктів у колишній Югославії у 1990-х роках, експертка оцінила, що до України може повернутися близько третини тих, хто виїхав через російське вторгнення. Вона висловила сподівання, що ця цифра може зрости до половини.

Лібанова зазначила, що вже в перші десять днів повномасштабної війни до України повернулися 200 тисяч чоловіків, які вирішили повернутися на батьківщину, незважаючи на війну.

Жінки, які не змогли знайти роботу за кордоном відповідно до своєї кваліфікації, також можуть повернутися.

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«Буде план відновлення України, свого роду план Маршалла. Зрештою, наші жінки за кордоном втратили соціальний статус. Вони знаходять там роботу, але вона не відповідає їхній кваліфікації. Це буде стимулом повернутися», — заявила експертка.

Довідка Finance.ua:

процес інтеграції українських біженців у 2022−2023 роках на ринку праці Європейського Союзу відбувався значно швидше, ніж це спостерігалося з попередніми хвилями біженців;

майже 25% українських біженців у Європі планують оселитися за межами України в довгостроковій перспективі;



внаслідок повномасштабного вторгнення росії у світі налічується 6,7 мільйона українських біженців, більшість з яких зареєстровані в європейських країнах. Через два з половиною роки в Європі зменшився ентузіазм щодо підтримки українців: соціальні виплати скорочуються, а деякі політики пропонують їх скасування.



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