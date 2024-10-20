Підтримка українців: скільки витратили європейські країни на допомогу біженцям (інфографіка) — Finance.ua

Підтримка українців: скільки витратили європейські країни на допомогу біженцям (інфографіка) Сьогодні 12:10

Підтримка українців: скільки витратили європейські країни на допомогу біженцям (інфографіка)

Внаслідок повномасштабного вторгнення Росії у світі налічується 6,7 мільйона українських біженців, більшість з яких зареєстровані в європейських країнах. Через два з половиною роки в Європі зменшився ентузіазм щодо підтримки українців: соціальні виплати скорочуються, а деякі політики пропонують їх скасування.

«Слово і діло» пропонує подивитися, скільки грошей країни Європи вже витратили на допомогу біженцям з України.

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Найбільше українських біженців — близько 1,2 мільйона за даними Управління верховного комісара ООН у справах біженців — мешкають у Німеччині.

Більш ніж за два роки уряд країни витратив на допомогу 30,6 млрд євро.

Польща, де статус біженців отримали близько 957 тисяч громадян України, витратила на допомогу 26,5 млрд євро.

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По 7 млрд на допомогу українцям витратили Чехія та Іспанія. У Чехії налічується близько 370 тисяч українських біженців, в Іспанії — трохи більше ніж 200 тисяч.

Франція витратила на допомогу українцям 3,9 млрд євро (66,6 тисяч біженців), Румунія — 3,2 млрд (162 тисячі біженців), Італія та Швейцарія — по 3,1 млрд (172 тисячі та 67 тисяч біженців відповідно), Велика Британія — 3 млрд (274 тисячі біженців).

Бельгія витратила на біженців з січня 2022 року 2,8 млрд євро (81 тисяча українських біженців);

витратила на біженців з січня 2022 року 2,8 млрд євро (81 тисяча українських біженців); Нідерланди — 2,7 млрд (118 тисяч біженців);

— 2,7 млрд (118 тисяч біженців); Словаччина — 2,6 млрд (125,5 тисяч біженців);

— 2,6 млрд (125,5 тисяч біженців); Ірландія та Угорщина — по 2,4 млрд (109 тисяч та 31 тисяча біженців відповідно);

— по 2,4 млрд (109 тисяч та 31 тисяча біженців відповідно); Норвегія та Австрія — по 2,3 млрд (74 тисячі та 79 тисяч біженців);

— по 2,3 млрд (74 тисячі та 79 тисяч біженців); Болгарія — 2,2 млрд;

— 2,2 млрд; Туреччина — 2 млрд.

Витрати Швеції, де зареєстровано 39 тисяч українських біженців, становлять 1,1 млрд євро, Данії та Фінляндії — по мільярду (там близько 40 тисяч та 64 тисячі наших біженців відповідно).

По 0,8 млрд євро на біженців витратили Литва, Латвія та Португалія (63 тисячі біженців), 0,7 млрд — Естонія, 0,5 млрд — Греція, 0,4 млрд — Хорватія, по 0,2 млрд — Люксембург, Кіпр та Словенія, по 0,1 млрд — Мальта та Ісландія.

Нагадаємо, ми розповіли , які країни Європи займають найвищі сходинки, де найліпші зарплати, умови праці й найменша конкуренція за робоче місце.

Станом на 31 серпня 2024 року статус тимчасового захисту в ЄС мали майже 4,2 млн громадян, які втекли з України після початку повномасштабного вторгнення росії.

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