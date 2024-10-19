Де українцям шукати роботу в Європі: ТОП-5 країн з найкращими умовами — Finance.ua

Де українцям шукати роботу в Європі: ТОП-5 країн з найкращими умовами Вчора 14:09 — Світ

Де українцям шукати роботу в Європі: ТОП-5 країн з найкращими умовами

Європа приймає українських біженців і мігрантів, надаючи доступ до медицини, освіти, житла та роботи. Найбільше українців перебуває в Німеччині (1,2 млн), Польщі (960 тис.) та Чехії (360 тис.), але це не завжди означає, що саме в цих країнах найкращі умови для життя та працевлаштування.

Які країни Європи займають найвищі сходинки, де найліпші зарплати, умови праці й найменша конкуренція за робоче місце — розповідає visitukraine. today з посиланням на міжнародний рейтинг найщасливіших країн світу World Happiness Report.

Фінляндія

Ця країна вже 10 років займає провідні позиції у рейтингу World Happiness Report. Тут панують висока довіра до влади й свобода.

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Мінімальні зарплати залежать від галузі й профспілок, стартуючи від 1800−2000 EUR на місяць.

Робочий день триває 8 годин, а понаднормова робота оплачується вдвічі. Закон про рівноправ’я з 1987 року гарантує однакову оплату та доступ до вакансій для чоловіків і жінок.

Попри гарні умови, Фінляндія залишається непопулярною серед українських мігрантів, що зменшує конкуренцію на ринку праці та робить її привабливим варіантом для переїзду у 2024 році.

Як працевлаштуватися у Фінляндії

Для працевлаштування у Фінляндії без громадянства потрібно довести роботодавцю вашу потребу в роботі.

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Деякі роботодавці вимагають посвідку на проживання, тож варто заздалегідь уточнити це. Посвідка може обмежувати сферу діяльності.

Пошук роботи здійснюється за допомогою спеціалізованих сайтів:

Міграційна служба Фінляндії (Migri);

Фінляндія твоєю мовою (InfoFinland);



Портал Міністерства зайнятості та економіки (TE-palvelut);



Työmarkkinatori.



Данія

Данське слово hygge описує стан, в якому ми відчуваємо комфорт, зручність, доброту. На думку данців, запорука щастя — регулярні зустрічі з людьми.

Рівень мінімальної зарплати тут не встановлюється, але можна розраховувати на винагородження від 2500 EUR на місяць.

Водночас у середньому, у Данії можна заробляти близько 5200 EUR на місяць. При цьому для біженців, окрім права на роботу, тут є безкоштовними освіта для дітей та медицина.

Як знайти роботу в Данії

Для того, щоб українець отримав роботу в Данії, йому потрібно пройти кілька основних кроків:

1. Подача заяви на отримання дозволу на проживання згідно зі Спеціальним законом (біометричні дані повинні бути внесені до Центру обслуговування громадян Данської імміграційної служби).

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2. Отримання CPR-номера (аналог українського ІПН), що необхідний для кожної процедури в Данії (якщо є посвідка на проживання, реєструє муніципалітет, якщо ні — Данське податкове агентство за спеціальним зверненням).

3. Формування NemID та MitID — особистий електронний ключ для цифрової ідентифікації (рекомендовано оформити обидва, оскільки наразі Данія здійснює перехід від NemID до MitID).

4. Оформлення банківського (для отримання зарплати з приватного сектору) та Nem (для отримання зарплати з державного сектору) рахунків.

Сервіси пошуку роботи в Данії:

Нідерланди

У Нідерландах розвинена соціальна сфера, що робить країну привабливою для праці іноземців.

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Мінімальна зарплата тут встановлена в залежності від віку і розраховується виключно погодинно, щоб утримувати справедливу оплату труда, незалежно від робочих годин на тиждень. З 1 січня 2024 року це 13,27 EUR для осіб від 21 року.

Для того, щоб українець отримав роботу в Нідерландах, йому потрібно оформити статус тимчасового захисту.

Якщо ж ви мігруєте для працевлаштування, а не внаслідок воєнного конфлікту, вам потрібно отримати комбінований дозвіл на проживання та роботу (GVVA).

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Оформити робочу візу можна в посольстві або консульстві Нідерландів в Україні. Подати заяву можете ви або ваш роботодавець.

Сервіси пошуку роботи в Нідерландах:

Швеція

Громадян країни відрізняє високий ступінь довіри до влади. Водночас Швеція не є найпопулярнішою серед економічних мігрантів, а тому тут є попит на різноманітну робочу силу.

Мінімальний рівень заробітної плати тут не встановлено, але зазвичай пропозиції на ринку починаються від 2500−3000 EUR за місяць.

Швеція гостинна до біженців. Подати документи, щоб отримати статус тимчасового захисту, тут можна протягом 90 днів від моменту прибуття.

Що потрібно, щоб працевлаштуватися в Швеції

Українці повинні обов’язково отримати дозвіл на роботу. Це пов’язано з воєнним конфліктом на території держави.

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Найпростіше подати документи онлайн. Особа заповнює анкету, що направляється до Міграційного агентства Швеції.

Зверніть увагу, що документи громадян України та Грузії розглядаються в першу чергу.

Усі країни Європейського Союзу надають роботу українцям на підставі статусу тимчасового захисту.

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Однак у Швеції послуги, які надає служба зайнятості, залежать від терміну, протягом якого особа перебуває на території держави.

Сервіси пошуку роботи у Швеції:

Jobsinstockholm — вакансії в Стокгольмі;

Thelocal.se — оголошення про роботу у великих містах Швеції.



Оffentligajobb — вакансії в публічному секторі, наприклад у галузі освіти або медицини.



Glassdoor, Monster, Indeed та інші.



Швейцарія

Країна вважається однією з найзаможніших у світі, а тому зарплати відповідні. І хоча їх мінімальний рівень не регулюється, ринок праці тут дуже стабільний.

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Можна розраховувати на заробіток від 2700−3000 EUR на найменш оплачуваних посадах.

При цьому кожен прибувший з України у Швейцарію отримає статус захисту S, який дає право проживати у Швейцарії на один рік. Надалі його можна змінити на статус B, що діє також один рік.

Для того, щоб отримати роботу у Швейцарії, українець повинен отримати дозвіл на проживання типу L або В та оформити робочу візу. Цим держава відрізняється від інших країн Європи, де в основному потрібна тільки посвідка на проживання.

Веб-портали для пошуку роботи у Швейцарії:

Нагадаємо, станом на 31 серпня 2024 року статус тимчасового захисту в ЄС мали майже 4,2 млн громадян, які втекли з України після початку повномасштабного вторгнення росії.

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