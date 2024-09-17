Нідерланди хочуть запровадити найсуворіші в історії міграційні правила — Finance.ua

Нідерланди хочуть запровадити найсуворіші в історії міграційні правила Сьогодні 10:12 — Світ

Нідерланди хочуть запровадити найсуворіші в історії міграційні правила

Уряд Нідерландів планує запровадити нові жорсткі антиміграційні заходи, які стануть одними з найсуворіших у Європейському Союзі. Відповідний анонс зробили після приходу до влади ультраправої Партії свободи Герта Вілдерса.

Про це пише видання Politico

«Нідерланди мають належати до категорії держав-членів із найсуворішими правилами отримання притулку», — йдеться в урядовій програмі.

У п’ятницю прем’єр-міністр Нідерландів Дік Шуф ​​заявив, що уряд попросить Європейську комісію відмовитися від політики ЄС щодо надання притулку та міграції — цей запит буде надіслано до Брюсселя вже цього тижня.

«Ми не можемо далі терпіти великий потік мігрантів до нашої країни. Люди переживають кризу притулку», — сказав Шуф.

Що зміниться

Програма включає більш суворі перевірки на кордоні, пропорційне покарання порушників, обмеження на возз’єднання сімей, які передбачають заборону дорослим дітям приєднуватися до своїх батьків, а також акцент на примусовому поверненні.

У листопаді минулого року ​​ультраправа антиімміграційна Партія свободи Герта Вілдерса вперше отримала майже чверть місць у голландському парламенті.

«Я прагну найсуворішої політики надання притулку за всю історію», — сказала міністерка з питань міграції та притулку Маржолейн Фабер у відеозверненні, посилаючись на прогалини у сфері житла, охорони здоров’я та освіти як причини цього.

План, за її словами, полягає в тому, щоб юридично оголосити кризу надання притулку. Це за словами посадовиці, дозволить вжити заходів для боротьби з цією кризою. Такий надзвичайний закон дозволить уряду вживати заходів, не чекаючи схвалення парламенту.

Фабер сказала, що хоче:

скасувати безстрокові дозволи;

обмежити возз’єднання сім’ї «суттєво, для дуже великої частини заявників»;

прискорити депортацію «злочинців, які шукають притулку».

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Програма також пропонує змінити житлове законодавство, щоб не дозволити шукачам притулку з посвідкою на проживання отримати пріоритетний доступ до соціального житла через цей статут, щоб «послабити тиск на ринок житла».

Реакція на ці плани

Члени опозиції вже розкритикували план Фабер запровадити надзвичайний закон, щоб прискорити її міграційні плани, назвавши його «антидемократичним».

Нідерландська рада у справах біженців заявила в четвер, що вона «глибоко стурбована» тим, що «біженці заплатять високу ціну» за ці заходи.

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