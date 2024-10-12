Чому в Литві та Данії найвищий відсоток працевлаштованих українців: роз’яснення єврокомісара — Finance.ua

Чому в Литві та Данії найвищий відсоток працевлаштованих українців: роз’яснення єврокомісара Сьогодні 21:18 — Світ

Чому в Литві та Данії найвищий відсоток працевлаштованих українців: роз’яснення єврокомісара, Фото: freepik

Чимало українських біженців успішно інтегрувалися на ринку праці країн Євросоюзу — з 4,3 мільйона українців нині працює 1,6 мільйона.

Про це єврокомісар із питань праці та соціальної політики Ніколас Шміт розповів у інтерв’ю «Радіо Свобода Україна».

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«Багато українців добре інтегрувалися на ринку праці. Тому що тим, хто залишається в ЄС, запропонували можливість інтегруватись — негайно знайти роботу. І багато з них це зробили. Зараз понад мільйон людей працюють у різних секторах. У глобальному масштабі це спрацювало досить добре», — повідомив Шміт.

Де найвищі показники працевлаштованих біженців

За статистикою, у Литві працевлаштовані 57% українців з тимчасовим захистом, у Данії — 53%, у Польщі — 48%.

Єврокомісар пояснив, чому в цих країнах такий високий відсоток українців, які працюють.

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Він зазначив, що Литва визнала дипломи лікарів, медпрацівників у сфері охорони здоров’я. Вона визнала дипломи лікарів та медичних працівників у сфері охорони здоров’я, ставши однією з небагатьох країн-членів ЄС, які зробили це. Інші держави-члени або не визнали дипломи, або зробили це повільніше.

Ще один важливий аспект — це робота державних служб зайнятості, які допомагають українцям інтегруватися на ринку праці.

Крім того, значну роль відіграє наявність системи догляду за дітьми, оскільки більшість українських біженців — це жінки з дітьми.

Наприклад, у Данії добре розвинена система дитячого догляду, що сприяє працевлаштуванню. Це частково пояснює різницю в рівнях інтеграції на ринку праці в різних країнах.

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«Остання цифра, яку ми маємо, це 1,6 мільйона українців, які були інтегровані на різних ринках праці. Для порівняння, зареєстрованих за директивою про тимчасовий захист наразі — 4,3 мільйона. Це дані за 24 вересня», — уточнив цифри єврокомісар.

Він також поінформував, що трохи більше 300 тис. українців зареєстровані у країнах ЄС як безробітні. Це люди, які хотіли би працювати, але не знайшли роботу або можливості працювати.

На думку Шміта, у глобальному масштабі інтеграція українців на ринок праці в ЄС є досить успішною.

Довідка Finance.ua:

за даними Центру економічної стратегії, станом на січень 2024 року 52,5% українців, які були змушені виїхати з країни через війну, планували повернутися в Україну. Реальна кількість тих, хто залишиться в інших країнах, може становити від 1,3 до 3,3 мільйона осіб;

більшість з прцевлаштованих біженців у Литві працюють у транспортно-складських (8,9 тис.), виробничих (7,2 тис.), будівельних (6,7 тис.) компаніях, у готельному секторі та громадському харчуванні (3 тис.);



на початку війни 95% українців, які були змушені виїхати за кордон, хотіли повернутися додому, але зараз цей показник знизився до менш ніж 80%.



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