Скільки українських біженців хочуть залишитися у Чехії після війни: опитування — Finance.ua

Скільки українських біженців хочуть залишитися у Чехії після війни: опитування Сьогодні 19:44 — Світ

Скільки українських біженців хочуть залишитися у Чехії після війни: опитування

Приблизно дві третини біженців з України планують залишитися в Чехії навіть після закінчення тимчасового захисту. Це приблизно на 20% більше, ніж рік тому.

Про це йдеться в опитуванні, підготовленому для Міністерства внутрішніх справ Центром дослідження громадської думки Інституту соціології Академії наук Чеської Республіки, пише ceskenoviny.cz

Ще приблизно п’ятої частини зареєстрованих біженців розраховують повернутися в Україну назавжди після закінчення війни. У міністерстві сьогодні повідомили, що цього року на продовження тимчасового захисту зареєструвалися 320 304 українці, переважно — жінки.

Плани на повернення

З числа опитаних 28% відповіли, що «однозначно» хочуть залишитися в Чехії, ще 38% обрали відповідь «скоріше так». 12% однозначно висловилися за повернення на батьківщину.

«Можна констатувати, що частка заявників на продовження тимчасового захисту, які не очікують повернення в Україну після його припинення, а хочуть залишитися в Чехії, зросла більш ніж на 20 процентних пунктів», — коментують автори опитування.

Чоловіки, молодь віком до 35 років і ті, хто працює, займається бізнесом або навчається в Чехії, мають сильніше бажання залишатися в Чехії. Серед них і ті, хто краще володіє чеською мовою, ті, хто не проживає у тимчасовому житлі, і ті, хто прибув до Чехії у 2022 році або раніше.

Де живуть біженці

Біженці найчастіше приїжджають із Закарпатської та Харківської областей або з Києва.

Найбільша їх частина проживає в трьох найбільших чеських містах, тобто в Празі, Брно та Остраві.

У Празі проживає більше чверті всіх біженців, а саме 26%.

Далі йдуть Середньочеський регіон — 14% українських біженців.

Південно-Моравський регіон — 10%.

Пльзеньський регіон — 8,5%

Моравсько-Сілезький регіон — 5%.

Три чверті біженців проживають у квартирах чи будинках, 17% - у гуртожитках. Ще 4% респондентів вказали місцем проживання готель, пансіонат чи подібний заклад. Близько 1,5% респондентів користуються можливістю безкоштовного гуманітарного житла, яке надає держава.

Якою діяльністю займаються

Майже дві третини біженців зараз працюють або ведуть бізнес, причому 86% працюють повний робочий день.

Порівняно з минулим роком економічна активність біженців зросла — частка працівників зросла з 53% до 61%, а частка підприємців дещо зросла з 3% до 4,6%.

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Частка безробітних серед біженців становить 13,5%, ще 7% постійно перебувають вдома або перебувають у відпустці по вагітності та пологах або по догляду за дитиною. Така ж частка отримують пенсію за віком або по інвалідності, а ще 7% навчаються в середній школі чи університеті.

Чи зверталися за гумдопомогою

Понад дві третини респондентів взагалі не зверталися за гуманітарною допомогою, п’ята частина є її отримувачами. Решта 12% респондентів заявили, що зверталися за пільгою, але не отримали її. Частіше отримують гуманітарну допомогу люди вікової категорії від 56 років.

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Найбільш часто використовуваною і водночас найбільш запитуваною послугою біженців є мовні курси, якими скористалися або принаймні мали б скористатись три п’ятих респондентів. З інших послуг найбільший інтерес викликала допомога з пошуком лікаря. Менше трьох чвертей — 72 відсотки — респондентів хоча б раз відвідували лікаря в Чехії. Близько семи відсотків респондентів заявили, що потребували допомоги лікаря, але не зверталися до нього.

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