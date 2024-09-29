Головні причини високого рівня зайнятості українських біженців у Литві — Finance.ua

Головні причини високого рівня зайнятості українських біженців у Литві Сьогодні 15:25 — Світ

Головні причини високого рівня зайнятості українських біженців у Литві

Приблизно 62% українських біженців, які знайшли притулок у Литві через війну, мають роботу в країні.

Про це повідомив Вільнюський офіс Міжнародної організації з міграції, пише Delfi.

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«Зайнятість українців у Литві порівняно з іншими країнами досить висока — 62% військових біженців працюють», — сказав голова представництва МОМ у Литві Ейтвідас Бінгяліс.

Основні причини високого рівня зайнятості українців у Литві

Він назвав головні причини, такого високого рівня зайнятості.

По-перше, «в Литві можна домовитися російською».

По-друге, в центрах реєстрації, де був найбільший потік воєнних біженців з України, надавалися комплексні послуги, від реєстрації до дитячих садків.

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«Крім того, українці, які оселилися в сім’ях, у багатьох випадках також отримували від [цих] сімей безкоштовний супровід лабіринтами литовської правової системи, системи працевлаштування та охорони здоров’я», — зазначив Бінгяліс.

Основні потреби українців

Повідомляється, що основними потребами українців у балтійській країні були:

фінансова безпека (62%);

курси литовської мови (43%);

працевлаштування (36%).

Попит на мовні курси збільшився з 8 до 43%. Наразі близько 12% українців вказують, що їхні розмовні навички литовської мови дуже добрі, а 47% стверджують, що їм не вистачає знань.

Довідка Finance.ua:

протягом семи місяців цього року українці, які працюють у Литві, сплатили до бюджету 65,2 млн євро податків , що на 13 млн євро або на 25% більше порівняно з тим же періодом минулого року;

, що на 13 млн євро або на 25% більше порівняно з тим же періодом минулого року; 21 серпня, уряд Литви ухвалив рішення про продовження тимчасового захисту для українських біженців ще на рік;



з вересня українці без тимчасового захисту зможуть працювати в Литві лише після отримання посвідки на проживання. Згідно з повідомленням, до цього часу іноземці, які не могли повернутися в Україну та не мали права на тимчасовий захист, звільнялися від обов’язку отримувати дозвіл на роботу, якщо вони відповідали іншим умовам.



Укрінформ За матеріалами:

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