Головні причини високого рівня зайнятості українських біженців у Литві — Finance.ua
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Головні причини високого рівня зайнятості українських біженців у Литві

Світ
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Головні причини високого рівня зайнятості українських біженців у Литві
Головні причини високого рівня зайнятості українських біженців у Литві
Приблизно 62% українських біженців, які знайшли притулок у Литві через війну, мають роботу в країні.
Про це повідомив Вільнюський офіс Міжнародної організації з міграції, пише Delfi.
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«Зайнятість українців у Литві порівняно з іншими країнами досить висока — 62% військових біженців працюють», — сказав голова представництва МОМ у Литві Ейтвідас Бінгяліс.

Основні причини високого рівня зайнятості українців у Литві

Він назвав головні причини, такого високого рівня зайнятості.
По-перше, «в Литві можна домовитися російською».
По-друге, в центрах реєстрації, де був найбільший потік воєнних біженців з України, надавалися комплексні послуги, від реєстрації до дитячих садків.
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«Крім того, українці, які оселилися в сім’ях, у багатьох випадках також отримували від [цих] сімей безкоштовний супровід лабіринтами литовської правової системи, системи працевлаштування та охорони здоров’я», — зазначив Бінгяліс.

Основні потреби українців

Повідомляється, що основними потребами українців у балтійській країні були:
  • фінансова безпека (62%);
  • курси литовської мови (43%);
  • працевлаштування (36%).
Попит на мовні курси збільшився з 8 до 43%. Наразі близько 12% українців вказують, що їхні розмовні навички литовської мови дуже добрі, а 47% стверджують, що їм не вистачає знань.

Довідка Finance.ua:

  • протягом семи місяців цього року українці, які працюють у Литві, сплатили до бюджету 65,2 млн євро податків, що на 13 млн євро або на 25% більше порівняно з тим же періодом минулого року;
  • 21 серпня, уряд Литви ухвалив рішення про продовження тимчасового захисту для українських біженців ще на рік;
  • з вересня українці без тимчасового захисту зможуть працювати в Литві лише після отримання посвідки на проживання. Згідно з повідомленням, до цього часу іноземці, які не могли повернутися в Україну та не мали права на тимчасовий захист, звільнялися від обов’язку отримувати дозвіл на роботу, якщо вони відповідали іншим умовам.

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За матеріалами:
Укрінформ
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