Швейцарія може запровадити платіжні картки для біженців — Finance.ua

Швейцарія може запровадити платіжні картки для біженців Сьогодні 17:40 — Фінтех і Картки

Швейцарія може запровадити платіжні картки для біженців, Фото: swissinfo.ch

У Швейцарії планують створити платіжну систему для прохачів притулку на основі спеціальних дебетових карток. Йдеться тепер про те, як такий платіжний засіб можна було б запровадити по всій країні.

Про це пише Swissinfo.

За таке рішення велика палата парламенту, Національна рада, висловилася 128 голосами «за» та 59 голосами «проти», п’ятеро утрималося.

Для чого це необхідно

Таким чином в країні хочуть не дати прохачам притулку можливості переводити в готівку соціальну допомогу і переводити її собі на батьківщину.

Андреас Гларнер зі Швейцарської народної партії заявив, що мета такої картки — забезпечити цільове використання коштів, що виплачуються у сфері соціальної допомоги.

Він зазначив, що будь-хто, хто користується тут притулком і живе за рахунок громадського бюджету, повинен бути обмежений у використанні цих коштів. Введення платіжних карток також матиме стримуючий ефект. Якщо вони не надсилатимуть додому більше грошей, то це не залучатиме громадян, які хочуть отримати у Швейцарії притулок.

Наразі ведуться дебати щодо видачі біженцям карток

Оскільки за всі виплати такого роду відповідають кантони (суб'єкти федерації), Федеральна рада тепер повинна зрозуміти, яким чином можна надати їм підтримку при запровадженні такої системи. Наразі дебати про те, чи слід у майбутньому видавати прохачам притулку кредитні чи дебетові картки замість готівки, ведуться у кількох кантонах.

У ході дебатів ліві депутати попереджали, що соціальна допомога сама по собі ледве покриває повсякденні потреби прохачів притулку, і тут просто нема чого відправляти ще кудись.

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Міністр юстиції Беат Янс заявив, що кантони повинні самі вирішувати, чи має соціальна допомога надаватися у вигляді готівки, чи перерахуванням на картку без опції переведення в готівку, і в якому обсязі. Федеральний уряд немає права давати їм тут якісь вказівки чи здійснювати нагляд у цій галузі.

Зі свого боку Постійна нарада (Конференція) кантональних директорів (міністрів) у справах соціального забезпечення (Sozialdirektorenkonferenz der Kantone/SODK) виступає проти таких платіжних карток.

Як розповіла радіо SRF генеральний секретар цієї структури Габі Селлеші, знайти спосіб переведення в готівку буде неважко: «Прохачі притулку зможуть купувати товари за допомогою картки та потім, перепродуючи їх, отримувати живі гроші. Крім того, запровадження платіжних карток пов’язане зі значною кількістю бюрократичної роботи. Загалом наше враження таке, що витрачені зусилля будуть відносно високими, а зиск — відносно низьким».

Нагадаємо, Федеральна рада Швейцарії вирішила не скасовувати спеціальний статус захисту S для прибулих з України до 4 березня 2026 року та продовжити відповідні заходи підтримки для тих, на кого він поширюється.

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Статус захисту S у Швейцарії застосовується до біженців з України з березня 2022 року. Він означає, що українці не повинні проходити процедуру отримання притулку і можуть претендувати на житло, фінансову підтримку та медичну допомогу.

Протягом 2024−2028 років Швейцарія через Швейцарське агентство з розвитку та співробітництва (SDC) виділить 58,7 млн швейцарських франків (68,1 млн доларів) на цифровізацію та розвиток регіонів в Україні.

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