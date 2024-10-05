Яка кількість українських біженців у Німеччині працевлаштувалася — Finance.ua

Яка кількість українських біженців у Німеччині працевлаштувалася Сьогодні 16:07 — Світ

Яка кількість українських біженців у Німеччині працевлаштувалася

Інтеграція українських біженців у ринок праці Німеччини тривалий час була на низькому рівні, але зараз спостерігається різке зростання показників. Майже 40% українських біженців у Німеччині вже знайшли роботу.

Про це пише Welt, посилаючись на заяву міністра праці Хубертуса Хайля.

Скільки українців мають роботу в Німеччині

Він зазначає, що тільки у вересні 8500 громадян України розпочали роботу на первинному ринку праці, навчання або самозайнятості — це більш ніж удвічі більше, ніж у вересні 2023 року.

Повідомляється, що незважаючи на складну економічну ситуацію, станом на липень 2024 року було працевлаштовано близько 266 тисяч із 700 тисяч українців працездатного віку, які приїхали до Німеччини.

З них 213 тисяч оподатковувалися соціальними відрахуваннями. 53 тисячі мають часткову зайнятість.

Голова Федерального агентства зайнятості Андреа Налес пояснила, що ринок праці наразі не дуже приймає українців, водночас, за її словами, «розвиток подій іде в правильному напрямку».

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Однак плутанина в процедурах затвердження професійних кваліфікацій у Німеччині залишається перешкодою.

Довідка Finance.ua:

працевлаштовані українці в Німеччині можуть повернути переплачені податки. Ми розповіли, як це зробити;

у Німеччині статус тимчасового захисту втратили майже чверть мільйона українських біженців;



середня вартість за «квадрат» нерухомості у Німеччині станом на початок 2024 року становила 3 112 євро — для квартир (Wohnungen Preis) та 2 742 євро — для будинків (Häuser Preis).



УНІАН За матеріалами:

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