Скільки коштують квартири у містах Німеччини — Finance.ua
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Скільки коштують квартири у містах Німеччини

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Скільки коштують квартири у містах Німеччини
Скільки коштують квартири у містах Німеччини
Найдорожчими квартири та будинки є у найбільших містах: Мюнхені, Гамбургу, Франкфурті-на-Майні, Берліні, Кельні, Штутгарті, Вісбадені, Аугсбургу, Дюссельдорфі тощо.
Про це свідчать дані Immowelt.de.
Як і в більшості країн, вартість нерухомості в Німеччині, залежить від багатьох різних факторів: типу нерухомості, місцезнаходження, розміру, екологічних та економічних факторів тощо.
Як йдеться на порталі Immowelt. de, середня вартість за «квадрат» нерухомості станом на початок 2024 року становила:
  • 3 112 євро — для квартир (Wohnungen Preis);
  • 2 742 євро — для будинків (Häuser Preis).
Скільки коштують квартири у містах Німеччини
У вересні середня вартість одного метра нерухомості в Німеччині становить 3 000 євро.

«Однокімнатки»

Середня вартість однокімнатних квартир у «найдорожчих» містах Німеччини становить:
  • Мюнхен — від 140 000 євро (37,2 кв. м) до 399 000 євро (32 кв. м);
  • Гамбург — від 80 000 євро (26 кв. м) до 420 000 євро (38 кв. м);
  • Франкфурті-на-Майні — від 89 900 євро (24,7 кв. м) до 294 900 євро (31 кв. м);
  • Берлін — від 77 500 євро (32,3 кв. м) до 398 000 (38 кв. м);
  • Кельн — від 43 500 євро (29 кв. м) до 320 000 (37,7 кв. м).
Скільки коштують квартири у містах Німеччини

Двокімнатні квартири

Ціни на двокімнатні квартири можуть становити в середньому:
  • Мюнхен — від 260 000 євро (43 кв. м) до 989 000 євро (53 кв. м);
  • Гамбург — від 132 000 євро (56 кв. м) до 795 000 євро (70 кв. м);
  • Франкфурт-на-Майні — від 155 000 євро (57 кв. м) до 486 000 євро (50,1 кв. м);
  • Берлін — від 108 000 євро (47,7 кв. м) до 675 000 євро (37 кв. м);
  • Кельн — від 60 000 євро (40 кв. м) до 697 000 євро (72,1 кв. м).

Трикімнатні квартири

Середня вартість трикімнатних квартир:
  • Мюнхен — від 290 000 євро (79 кв. м) до 2 900 000 євро (157,1 кв. м);
  • Гамбург — від 149 000 євро (66,3 кв. м) до 4 200 000 євро (172 кв. м);
  • Франкфурт-на-Майні — від 165 500 євро (85 кв. м) до 1 685 000 євро (121 м);
  • Берлін — від 130 000 євро (92 кв. м) до 3 190 000 євро (180 кв. м);
  • Кельн — від 99 000 євро (72 кв. м) до 2 257 000 євро (175,04 кв. м).

Довідка Finance.ua:

За матеріалами:
Finance.ua
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