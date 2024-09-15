У Німеччині суттєво зменшилася кількість українців, які користуються тимчасовим захистом — Finance.ua

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У Німеччині суттєво зменшилася кількість українців, які користуються тимчасовим захистом

Світ
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У Німеччині суттєво зменшилася кількість українців, які користуються тимчасовим захистом
У Німеччині суттєво зменшилася кількість українців, які користуються тимчасовим захистом
У Німеччині статус тимчасового захисту втратили майже чверть мільйона українських біженців.
Про це свідчить статистика, оприлюднена Євростатом.

Причини

З липня поточного року Німеччина виключила з реєстру осіб, що користуються тимчасовим захистом, всіх, чий статус вже не є дійсним.
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Це стосується як тих, хто отримав інший статус захисту, так і тих, хто остаточно виїхав з Німеччини.
У порівнянні з кінцем червня 2024 року це призвело до значного зменшення кількості осіб під тимчасовим захистом, про яку повідомляє Німеччина, — на 236 925 (-17,6%).

Скільки українців перебувають під тимчасовим захистом у ЄС

Загалом станом на 31 липня 2024 року статус тимчасового захисту в ЄС мали трохи більше 4,1 мільйона негромадян ЄС, які втекли з України внаслідок російської агресії.
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Німеччина залишається країною ЄС, яка прийняла найбільшу кількість бенефіціарів тимчасового захисту з України на кінець липня 2024 року — 1 110 600 осіб.
На другому місці — Польща (976 205), на третьому — Чехія (369 610).
Нагадаємо, недавній звіт Німецького інституту економіки (IW) показує вирішальну роль іноземних працівників в економіці Східної Німеччини.
Згідно зі звітом, минулого року у східних федеральних землях було працевлаштовано понад 403 000 громадян інших країн, що становить значне збільшення на 173 000 за останні п’ять років.

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За матеріалами:
Європейська правда
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