Німеччина виділяє 70 млн євро на відновлення енергетики України — Finance.ua

Німеччина виділяє 70 млн євро на відновлення енергетики України Сьогодні 11:12

Німеччина виділяє 70 млн євро на відновлення енергетики України

Німеччина схвалила пакет допомоги у 70 млн євро для сектора тепло- та електропостачання України. Кошти спрямують на забезпечення міст і громад малими теплоелектроцентралями, котлами, генераторами та сонячними панелями.

У середу, 25 вересня, схвалено пакет допомоги на загальну суму 70 мільйонів євро, призначений для сектора тепло- та електропостачання України.

Про це пише Міністерство економічної співпраці та розвитку Німеччини.

Очікується, що виділені кошти спрямують на забезпечення українських міст і громад малими теплоелектроцентралями, котлами, генераторами та сонячними панелями.

Мета такого підходу — створення децентралізованого енергопостачання за допомогою невеликих теплоелектростанцій або сонячних систем.

У Німеччині впевнені, що створення децентралізованого та гнучкого енергопостачання за допомогою невеликих теплоелектроцентралей, котлів, генераторів та сонячних систем має на меті запобігти найгіршим наслідкам у постраждалих містах та громадах, особливо на тлі наближення зими.

Завдяки такій допомозі, громадські центри, лікарні, школи та інші соціальні об’єкти отримають більш надійне та незалежне енергопостачання.

УНН За матеріалами:

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