Працевлаштовані українці в Німеччині можуть повернути переплачені податки: що варто знати — Finance.ua

Працевлаштовані українці в Німеччині можуть повернути переплачені податки: що варто знати Сьогодні 11:12 — Світ

Працевлаштовані українці в Німеччині можуть повернути переплачені податки: що варто знати

Після початку повномасштабного вторгнення багато українців знайшли захист у Європі, зокрема в Німеччині, де на кінець липня 2024 року проживало понад 1,1 мільйона українських біженців. Спрощений доступ до ринку праці відкрив нові можливості, але й викликав низку питань, адже система оподаткування в країні має свої особливості.

Про це пише видання visitukraine.today.

Зазначається, що цілком звичне для європейців повернення надміру сплачених податків, в українців частіше зумовлює непорозуміння, адже більшість не знає про свої можливості.

Декларація про доходи

У Німеччині кожен працівник сплачує податки через свого роботодавця, а в кінці року має можливість подати декларацію про доходи.

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Це документ, у якому зазначається весь отриманий дохід, а також сплачені податки. У 9 із 10 випадків сума сплачених податків є вищою за необхідну, що дає можливість отримати відшкодування.

Чи обов’язково подавати декларацію

Якщо ви працювали в Німеччині понад 183 дні протягом року, подача декларації є обов’язковою. Якщо менше — ви можете самі вирішити, чи подавати декларацію.

Однак важливо розуміти, що подача декларації дає змогу отримати не лише повернення податку, але й додаткові пільги, такі як «дитячі гроші» на дітей до 18 років, або до 25 років, якщо вони не мають постійного джерела доходу або перебувають на навчанні.

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Водночас багато українців, які зараз працюють у Німеччині, побоюються, що подання податкової декларації може призвести до додаткових витрат, втрати соціальної допомоги або виявиться шахрайством.

Деякі з них вважають, що компанії, які допомагають з поверненням податків, просто намагаються отримати їхні гроші.

Однак важливо знати, що процес повернення податків є повністю законним, не впливає на умови отримання фінансової допомоги, і українці мають такі ж права, як і німецькі громадяни.

Як повернути податки

Кожен, хто працює в Німеччині, має право подати декларацію про доходи та отримати повернення частини сплачених податків.

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За середніми підрахунками, сума відшкодування у 2024 році складає приблизно 1072 євро. Розрахувати приблизну суму повернення також можна через спеціальний калькулятор.

Щоб подати декларацію, українцям потрібні базові знання німецької мови, але навіть якщо їх немає, існують спеціалізовані компанії, що можуть допомогти.

Нагадаємо, у Німеччині статус тимчасового захисту втратили майже чверть мільйона українських біженців.

За останні 10 років обсяг грошових переказів іноземців з Німеччини до своїх країн зріс більш ніж удвічі. Німецька інформаційна служба Mediendienst Integration наводить оновлені дані Бундесбанку ФРН.

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